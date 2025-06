Windows 11 24H2: installazione con Media Creation Tool

Windows 11 25H2 arriverà entro l’autunno. Gli utenti che non vogliono aspettare la distribuzione del “feature update” possono finalmente usare la nuova versione del Media Creation Tool per l’installazione pulita di Windows 11 24H2. Questa opzione viene offerta solo per i computer con processori x64. Quelli con chip Arm devono scaricare l’immagine ISO.

Windows 11 24H2 con tutti gli aggiornamenti

Il Media Creation Tool (Strumento per la creazione dei supporti in italiano) può essere scaricato dal sito ufficiale nella sezione “Crea il supporto di installazione per Windows 11“. Finora permetteva di creare supporti con la build 26100.2033 di Windows 11 24H2, ovvero la prima disponibile per tutti (da metà giugno all’inizio di ottobre era solo per i Copilot+ PC).

Microsoft ha finalmente aggiornato il tool. Ora vengono creati i supporti con la build 26100.4349 che include funzionalità, miglioramenti e patch di sicurezza fino al 10 giugno. Lo strumento permette di creare direttamente un’unità flash USB di avvio o un’immagine ISO. Quest’ultima può essere copiata su DVD o usata con il noto tool Rufus. Ovviamente serve il product key per attivare il sistema operativo (se non integrato nel firmware).

L’installazione pulita viene solitamente sfruttata per riportare il computer allo stato originale. Il Media Creation Tool può essere utilizzato anche per il cosiddetto “upgrade in-place”. Consente di riparare il sistema operativo senza rimuovere applicazioni e file personali (ma è consigliabile effettuare un backup). In questo caso verrà creata la cartella Windows.old (può essere successivamente eliminata).

Prima di avviare la procedura di installazione è necessario verificare il rispetto dei requisiti hardware minimi. Windows 11 24H2 non può essere installato sui computer con processori che non supportano le istruzioni SSE 4.2 e POPCNT.

Come detto, il Media Creation Tool supporta solo i processori x64. Gli utenti che hanno un dispositivo con chip Arm devono scaricare l’immagine ISO da questa pagina. Ci sono tutte le edizioni di Windows 11 24H2. Il product key sbloccherà l’edizione corrispondente.