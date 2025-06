Patch Tuesday: le novità di KB5060842 per Windows 11 24H2

Siamo giunti all’appuntamento con il Patch Tuesday di giugno 2025 ed ecco arrivare puntuale l’aggiornamento cumulativo KB5060842 per Windows 11 24H2. L’installazione è obbligatoria e porta il sistema operativo alla build 26100.4343. Oltre alla solita carrellata di patch per la sicurezza, porta con sé alcune nuove funzionalità degne di nota, dedicate soprattutto ai computer con supporto nativo all’intelligenza artificiale, quelli della famiglia Copilot+ PC.

Windows 11 24H2: l’aggiornamento KB5060842

Come sempre, per dare subito il via al download è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa è possibile procedere in modalità manuale scaricando i pacchetti .msu che Microsoft mette a disposizione attraverso il portale Update Catalog.

A livello di funzionalità, una riguarda il ripristino del sistema. Dopo l’installazione, il sistema operativo manterrà i punti di ripristino per un massimo di 60 giorni. C’è poi il supporto a Copilot per Click to Do, riservato in esclusiva ai PC con AI integrata. Sempre sui computer con NPU è possibile attivare l’interazione vocale con Copilot mantenendo premuta la combinazioni Win+C, che ora può essere assegnata anche a servizi differenti (ad esempio ChatGPT) agendo sulle impostazioni.

È poi da segnalare il debutto di Resume, avvistata nei mesi scorsi durante la fase di test. Fa leva sulla sincronizzazione cloud di OneDrive e permette di proseguire su desktop l’editing dei file avviato su smartphone Android o iOS. A questo si aggiungono il restyling del menu di condivisione dei contenuti e un’opzione inedita per Dolby Vision.

Non manca nemmeno il solito elenco di bugfix, uno dei quali interessa Windows Hello per l’autenticazione: è stato risolto un problema legato ai certificati autofirmati. Sul fronte della sicurezza, invece, in questo Patch Tuesday di giugno 2025, Microsoft è intervenuta su un totale pari a 66 vulnerabilità.

Contestualmente, la versione 23H2 di Windows 11 ha ricevuto l’aggiornamento cumulativo KB5060999, mentre per Windows 10 22H2 è stato distribuito il pacchetto KB5060533.