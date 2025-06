Windows 11 24H2: arriva il nuovo menu Start

Microsoft ha annunciato la disponibilità della build 26120.4250 (KB5060820) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Beta del programma Insider. La principale novità è rappresentata dal restyling del menu Start. L’azienda di Redmond ha cambiato il layout e la modalità di visualizzazione delle app. Ci sono anche miglioramenti per lock screen e Windows Search.

Nuovo menu Start in Windows 11 24H2

Il nuovo menu Start di Windows 11 24H2 ha tre sezioni distinte. Nella parte superiore ci sono le app preferite, al centro sono visibili le app consigliate e in basso sono mostrate tutte le app installate. Per accedere a queste ultime non viene più aperta una pagina secondaria, in quanto le icone sono visibili con uno scrolling.

Le app installate sono raggruppate in categorie per impostazione predefinita. La singola categoria contiene almeno tre app. L’ordinamento delle app all’interno delle categorie è dinamico. Se ad esempio l’utente usa spesso Outlook, la relativa icona viene mostrata all’inizio.

In alternativa è possibile scegliere la visualizzazione a griglia. È simile all’elenco alfabetico attuale, ma le icone sono disposte in orizzontale.

Il nuovo menu Start si adatta alla dimensione dello schermo. Se lo schermo è grande verranno mostrate 8 colonne di app preferite, 6 suggerimenti di app e 4 colonne di categorie. Su schermi più piccoli il numero scende a 6, 4 e 3, rispettivamente. Nelle impostazioni è possibile disattivare le sezioni delle app preferite e quelle consigliate.

Cliccando sul pulsante accanto al box di ricerca (icona del telefono) è possibile visualizzare/nascondere la colonna aggiuntiva che permette di accedere allo smartphone collegato (Phone Link).