Google Wear OS 7: Gemini Intelligence e altre novità

Insieme ai numerosi annunci riguardanti l’intelligenza artificiale, Google ha svelato i primi dettagli su Wear OS 7, nuova versione del sistema operativo che verrà installato sui futuri smartwatch. È basato su Android 17 e includerà Google Intelligence, widget, aggiornamenti live e altre novità. Sarà disponibile entro fine anno.

Novità principali di Wear OS 7

Google sottolinea che Wear OS 7 è un aggiornamento che introduce una “nuova era di efficienza e intelligenza“. Dopo aver effettuato il passaggio alla nuova versione del sistema operativo, gli utenti noteranno un incremento dell’autonomia fino al 10%. Su alcuni smartwatch (sicuramente quelli di fascia alta, ndr) sarà disponibile Google Intelligence, un insieme di funzionalità basate su Gemini che offriranno un’esperienza più personale e proattiva.

Wear OS ha finora permesso l’accesso alle informazioni più importanti tramite Tile. Con la versione 7 sono state sostituite dai Widget. Saranno disponibili due formati (come su Android): small (2×1) e largae (2×2). Gli utenti potranno creare widget personalizzati con la funzionalità AI dedicata (sarà sufficiente scrivere la descrizione).

Un’altra novità di Android arriva anche su smartwatch: Live Updates. Permette di vedere aggiornamenti in tempo reale sullo schermo. Gli sviluppatori potranno invece integrare assistenti e agenti AI nelle loro app, consentendo agli utenti di eseguire attività usando la voce. Verrà aggiunto anche il supporto per l’automazione delle attività.

Wear OS 7 offrirà inoltre nuovi controlli multimediali. L’utente potrà ad esempio scegliere i controlli da mostrare automaticamente sullo schermo all’avvio dell’app sullo smartphone. Remote Output Switcher consentirà invece di scegliere l’output (auricolari, altoparlanti e altri) dallo smartwatch per i contenuti eseguiti sullo smartphone.

Gli sviluppatori possono testare le novità di Wear OS 7 attraverso la versione Canary dell’emulatore. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile per tutti quando arriverà Android 17 entro fine anno.