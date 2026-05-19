Windows 11 non scarica update da marzo: Microsoft conferma il bug

Se premendo il pulsante “Verifica aggiornamenti” nelle Impostazioni di Windows 11 dà errore 0x80010002, non è colpa di nessuno. Microsoft ha finalmente confermato che un bug impedisce a un numero imprecisato di utenti di scaricare gli aggiornamenti di sicurezza da marzo 2026. Tre mesi senza patch, senza le correzioni di Secure Boot e senza i certificati aggiornati. Microsoft lo ammette solo adesso…

Tutto è iniziato con l’aggiornamento Patch Tuesday di marzo 2026 (KB50794373). Alcuni utenti hanno notato che il download non partiva. Gli aggiornamenti successivi, inclusi quelli di emergenza out-of-band KB5086672 e KB5091157, non si sono installati nemmeno. Stessa cosa per le patch di aprile e maggio. Il pulsante Windows Update nelle Impostazioni resta bloccato e mostra l’errore 0x80010002.

Microsoft ha ammesso che la causa è un cambiamento recente nei requisiti di timeout del download quando si avviano le operazioni di download. In pratica, Microsoft ha modificato qualcosa nel funzionamento interno di Windows Update che ha mandato in tilt la capacità di alcuni dispositivi di scaricare gli aggiornamenti.

L’azienda specifica che il problema non è legato all’integrità del dispositivo o alla sua capacità di installare aggiornamenti Windows, ma solo alla sua capacità di scaricarli da Internet tramite la pagina Windows Update.

Le conseguenze

Gli utenti colpiti non hanno ricevuto aggiornamenti di sicurezza da febbraio. Mancano le patch di marzo, aprile e maggio, incluso l’aggiornamento critico di Secure Boot e i certificati aggiornati che vengono distribuiti tramite Windows Update. I vecchi certificati Secure Boot scadranno a breve, e per chi è bloccato dal bug, non c’è modo di ricevere quelli nuovi tramite il canale normale.

La soluzione (per ora)

Microsoft ha riconosciuto il problema ma non ha ancora rilasciato una correzione. Gli amministratori IT con accesso all’Admin Center possono consultare l’avviso di servizio. Per gli utenti normali, l’unica conferma è che non è un problema del loro PC, è un bug di Microsoft.