Windows Update installa un'app di LG che pubblicizza McAfee

Molti utenti che usano monitor LG hanno segnalato che Windows Update installa LG Monitor App Installer insieme ai driver. Dovrebbe essere solo un’app per la calibrazione del monitor. Invece mostra un fastidioso pop-up che pubblicizza l’antivirus di McAfee. Questo bloatware circola da oltre un anno. Ora è diventato anche un veicolo per l’advertising.

Software inutile di LG con l’approvazione di Microsoft

In base alle segnalazioni degli utenti sembra che l’app indesiderata di LG venga installata solo con i monitor della serie UltraGear. Dopo aver collegato il monitor, Windows 11 scarica automaticamente i driver da Windows Update. Contemporaneamente viene installato anche un componente software denominato LG Monitor App Installer che, teoricamente, dovrebbe essere scaricato manualmente dal Microsoft Store.

Come spiega Windows Latest, questo strano funzionamento è previsto da Microsoft per le app UWP. Quando l’utente collega un nuovo dispositivo, Windows 11 recupera i metadati dai server di Microsoft, identifica l’app associata al dispositivo e la scarica automaticamente in background (se il dispositivo è connesso ad Internet e l’utente ha effettuato il login al Microsoft Store). Se necessario vengono anche scaricati e installati i driver da Windows Update.

Tale comportamento sarebbe teoricamente accettabile (anche se l’app è inutile), ma in questo caso LG Monitor App Installer viene sfruttato per pubblicizzare l’antivirus di McAfee. Il pop-up (piuttosto grande) che invita a provare McAfee Plus Premium per 30 giorni, viene mostrato nell’angolo inferiore destro ad ogni avvio del computer.

LG Monitor App Installer può essere facilmente disinstallata, ma per evitare il download deve essere modificato un criterio di gruppo (non possibile in Windows 11 Home). Dopo le numerose critiche, un dirigente di Microsoft ha comunicato che LG non mostrerà più il pop-up pubblicitario. Il produttore coreano ha rilasciato questa dichiarazione:

LG Electronics ribadisce che McAfee non viene installato automaticamente e non viene mai installato senza l’esplicito consenso dell’utente. LG Monitor App Installer viene distribuito tramite il processo di distribuzione ufficiale di Windows di Microsoft, che include McAfee come opzione. McAfee verrà installato solo se l’utente sceglie attivamente di procedere con l’installazione e fornisce il proprio consenso. In nessun caso McAfee viene installato automaticamente o senza l’autorizzazione dell’utente. LG Monitor App Installer non accede, raccoglie o trasmette alcun dato personale dell’utente.

In pratica, LG scarica la colpa su Microsoft e sulla procedura di installazione automatica, invece di ammettere la visualizzazione di un pop-up pubblicitario dovuto all’accordo commerciale con McAfee.