Google svela Gemini Intelligence: AI in Android e Chrome

Durante l’evento Android Show: I/O Edition 2026, Google ha annunciato nuove funzionalità AI che fanno parte di Gemini Intelligence. Saranno principalmente disponibili su Android (non è nota la versione minima), ma gli utenti troveranno alcune novità anche in Chrome. L’azienda di Mountain View sottolinea che verrà chiesto il consenso esplicito e garantisce la protezione dei dati.

Novità di Gemini Intelligence

Le novità di Gemini Intelligence saranno inizialmente disponibili su Google Pixel e Samsung Galaxy entro l’estate e arriveranno anche su smartwatch, smart glass e notebook entro fine anno. L’esecuzione automatica delle attività con app di cibo e ridesharing può essere già sfruttata su Pixel 10 e Galaxy S26 da fine febbraio (solo Stati Uniti e Corea). Presto sarà possibile utilizzare immagini o screenshot, oltre a testo e voce.

L’utente potrà ad esempio aprire un’app di appunti, tenere premuto il pulsante di accensione per attivare Gemini e chiedere di aggiungere la lista della spesa al carrello del sito di e-commerce. Oppure sarà possibile scattare una foto di una brochure di viaggio e chiedere di trovare un tour. L’utente dovrà solo completare l’acquisto.

Sfruttando la funzionalità Personal Intelligence di Gemini è possibile compilare automaticamente i campi di un modulo in qualsiasi app, Chrome incluso. Rambler è invece la funzionalità di Gboard che permette una dettatura vocale in linguaggio naturale. Supporta anche più lingue in contemporanea.

Create My Widget consente invece la creazione di nuovi widget personalizzati tramite una descrizione in linguaggio naturale.

Ci sono infine nuove funzionalità AI per Chrome su Android che sfruttano il modello Gemini 3.1. Cliccando sull’icona in alto a destra nella barra degli strumenti, Gemini si aprirà nella parte inferiore dello schermo, consentendo di fare domande sulla pagina aperta nel browser, riassumere articoli lunghi o ottenere spiegazioni dettagliate su argomenti complessi.

Gemini in Chrome si integra anche con altre app Google. L’utente può ad esempio aggiungere eventi al calendario, portare gli ingredienti da una ricetta in Google Keep o trovare informazioni specifiche in Gmail. Con Nano Banana è invece possibile creare versioni personalizzate delle immagini trovate sul web.

È possibile infine sfruttare la navigazione automatica. L’utente deve solo chiedere a Gemini le attività da eseguire. Queste novità saranno disponibili dal mese di giugno negli Stati Uniti per dispositivi con almeno Android 12. Per la navigazione automatica serve l’abbonamento Google AI Pro o Ultra.