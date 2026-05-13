Android: nuove protezioni contro truffe e furti

Durante l’evento Android Show I/O Edition 2026, Google ha annunciato molte novità relative a sicurezza e privacy. Quella più importante si chiama Intrusion Logging, sviluppata in collaborazione con Amnesty International e Reporters Without Borders. L’azienda di Mountain View ha inoltre migliorato le protezioni contro truffe e furto del dispositivo. Alcune funzionalità sono incluse in Android 17.

Migliorano sicurezza e privacy su Android

Le truffe bancarie sono in aumento. I cybercriminali impersonano i dipendenti delle banche e contattano le potenziali vittime da un numero di telefono che sembra quello ufficiale. In realtà viene modificato l’identificatore del chiamante (spoofing). La nuova protezione sviluppata da Google rileva e blocca queste chiamate attraverso l’app dell’istituzione finanziaria.

Quando l’utente riceve una chiamata, l’app verifica se arriva dalla banca. Se la chiamata è falsa viene chiusa. Le banche possono anche indicare i numeri usati solo in ricezione. Le chiamate provenienti da questi numeri verranno terminate automaticamente. La funzionalità sarà disponibile per smartphone con almeno Android 11. Al momento sono supportate solo le app di Revolut, Itaú e Nubank.

Google ha migliorato anche Live Threat Detection, la funzionalità che sfrutta l’AI per rilevare attività sospette delle app. Ora viene mostrato un avviso di pericolo per gli SMS inoltrati e l’abuso dei servizi di accessibilità per visualizzare contenuti impercettibili sullo schermo.

Un’altra funzionalità, denominata Dynamic Signal Monitoring, sarà disponibile entro fine anno su Android 17. L’utente vedrà un avviso se vengono rilevate attività sospette delle app, come cambiare o nascondere la propria icona, avviarsi in background o abusare dei permessi di accessibilità.

Se Safe Browsing è attivato, Chrome rileverà eventuali malware e bloccherà il download dei file APK. Con Android 17 verrà invece rimosso l’accesso ai servizi di accessibilità da tutte le app che non sono tool di accessibilità. Altre due novità esclusive di Android 17 riguardano la protezione contro i furti.

Google ha aggiunto la possibilità di usare l’autenticazione biometrica per bloccare lo smartphone con la funzionalità “Mark as lost” di Find Hub. I ladri che riescono ad ottenere passcode o PIN non potranno sbloccare il dispositivo. Con la funzionalità è possibile anche nascondere le impostazioni rapide e disattivare le connessioni Wi-Fi e Bluetooth.

Con Android 17 è stato inoltre ridotto il numero di tentativi per indovinare PIN o passcode e aumentato l’intervallo di tempo tra un tentativo fallito e il successivo. Un’importante novità riguarda la privacy. Android 17 permette di condividere temporaneamente l’esatta posizione geografica solo quando l’app è aperta. Verrà anche mostrato un indicatore per l’app che accede alla posizione nella parte superiore dello schermo.