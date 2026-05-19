AMD rilascia nuovi driver per Windows 10 e 11, cosa cambia

Dopo il driver grafico con supporto ufficiale a Forza Horizon 6, AMD aggiorna anche i driver per le schede madri supportate. La versione 8.02.18.557 è disponibile per il download e corregge i bug su tutta la linea, dal driver PSP al driver PMF, passando per un nuovo driver AMS Mailbox e il supporto al filtro S0i3. Per chi ha un sistema Ryzen, Threadripper o A-Series di settima generazione su Windows 10 o 11 a 64 bit, è arrivato il momento di aggiornare.

Nuovi driver di sistema AMD per Windows 10/11

Il pacchetto chipset AMD è un contenitore di driver diversi, non è un singolo aggiornamento. Questa versione aggiorna otto driver separati, tutti con correzioni di bug:

AMD PSP Driver (5.43.0.0), AMD AMS Mailbox Driver (5.1.0.1480), AMD S0i3 Filter Driver (1.0.0.12), AMD SFH 1.1 Driver (1.1.0.26 su Windows 10, 1.1.0.37 su Windows 11), AMD PMF-8000 Series Driver (25.5.25.0 su Windows 10, 26.10.4.0 su Windows 11), AMD HSMP Driver (1.0.0.7), AMD PMF Ryzen AM MAX 300 Series e AMD PMF Ryzen AI 300 Series Driver 2 (entrambi 26.10.4.0).

Le novità principali sono il driver AMS Mailbox e il supporto al filtro S0i3, quest’ultimo rilevante per la gestione energetica dei laptop con processori Ryzen.

I problemi noti

AMD segnala alcuni problemi. Dopo aver installato il chipset installer versione 7.xx, non è possibile tornare alla versione 6.xx senza prima disinstallare la nuova versione e cancellare manualmente la cartella “Qt_Dependencies” in “C:\Program Files (x86)\AMD\Chipset_Software\”. Su sistemi operativi non in inglese, alcuni nomi di driver potrebbero apparire in inglese. Occasionalmente, il pacchetto Ryzen PPKG potrebbe non installarsi o aggiornarsi.

Come aggiornare

I driver si scaricano dalla pagina di supporto ufficiale AMD. Compatibili con sistemi Windows 10 e 11 a 64 bit con processori Ryzen mobile e desktop, Threadripper e A-Series di settima generazione.