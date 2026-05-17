Siri con app in iOS 27, ma forse sarà ancora una beta

Apple annuncerà la nuova versione di Siri durante il WWDC 2026 (8-12 giugno). L’azienda di Cupertino lancerà anche un’app dedicata con interfaccia simile a quella dei chatbot concorrenti, ma ci saranno funzionalità specifiche per la privacy. Secondo le fonti di Mark Gurman (giornalista di Bloomberg), l’assistente digitale potrebbe essere ancora una beta, nonostante il debutto con due anni di ritardo.

Privacy migliore della concorrenza

Apple ha sempre sottolineato che i suoi prodotti garantiscono una privacy superiore a quella offerta dai concorrenti (Google e Meta in particolare). Questa scelta di business ha tuttavia rallentato e ostacolato lo sviluppo delle funzionalità AI (Apple Intelligence e Siri), in quanto non raccoglie i dati personali degli utenti per addestrare e migliorare i modelli AI (usa dati sintetici che simulano input reali).

L’azienda di Cupertino ha scelto un compromesso con iOS 27. Userà ancora i suoi modelli, ma la versione 2.0 di Siri verrà potenziata con un modello Gemini di Google (ci saranno anche le estensioni). Apple utilizzerà i suoi server (Private Cloud Compute), ma anche quelli di Google per la nuova Siri.

L’app standalone avrà un’interfaccia simile a quella di altri chatbot, ma ci saranno maggiori limitazioni per l’uso della memoria (conservazione delle conversazioni precedenti e delle preferenze per risposte più personalizzate). Gli utenti troveranno inoltre un’opzione per la cancellazione automatica delle chat (dopo 30 giorni, dopo un anno e mai), come nell’app Messaggi.

Siri 2.0 sarà ancora una beta?

Quando Apple ha rilasciato la prima versione di Siri nel 2011 è stata aggiunta l’etichetta “beta” per indicare la presenza di eventuali bug. L’etichetta è stata rimossa nel 2013 con iOS 7, ma Siri è ancora una beta dopo 15 anni. Siri 2.0 era stata annunciata durante la WWDC 2024. Come è noto non è mai arrivata sul mercato.

Circa tre mesi fa, Apple aveva confermato il lancio della nuova versione. L’atteso debutto avverrà alla WWDC 2026 (8-12 giugno). Nelle versioni di test di iOS 27, Siri 2.0 viene indicata come beta. Gurman ipotizza che l’etichetta rimarrà anche dopo il rilascio di iOS 27 in autunno, nonostante i due anni di ritardo. Nel frattempo, Google ha annunciato altre funzionalità AI con Android 17. In pratica, Apple continuerà a rincorrere i concorrenti.