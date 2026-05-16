YouTube rileva i deepfake, Google Search blocca lo spam AI

L’azienda di Mountain View ha annunciato due novità relative all’uso dell’intelligenza artificiale. La funzionalità di YouTube che rileva i deepfake AI tramite scansione del volto è ora disponibile a tutti i maggiorenni. Sono state inoltre aggiornate le norme sullo spam per bloccare la manipolazione dei risultati di ricerca in AI Overview e AI Mode.

Rilevamento della somiglianza su YouTube

La funzionalità Likeness Detection (Rilevamento della somiglianza) è stata introdotta a fine 2025 per i creator iscritti al Partner Program, ovvero i creator con almeno 1.000 follower e un numero sufficiente di ore di visualizzazione entro un determinato periodo di tempo. Utilizzando YouTube Studio su desktop deve essere caricato un documento di identità e un video selfie.

YouTube effettuerà quindi la ricerca di deepfake video in cui è presente un volto simile a quello del creator. Quest’ultimo può quindi chiedere la rimozione. Funziona in modo simile alla tecnologia Content ID per la rilevazione dei contenuti che violano il diritto d’autore.

YouTube ha successivamente esteso il tool a ufficiali governativi, giornalisti, politici e persone dello spettacolo. Da ieri sera è disponibile a tutti gli utenti maggiorenni, anche se non sono creator. La funzionalità sarà accessibile tramite YouTube Studio nelle prossime settimane (al momento non c’è ancora in Italia).

Divieto di spam in AI Overview e AI Mode

Le norme di Google Search relative allo spam vietano le tecniche usate per manipolare l’algoritmo di ricerca con l’obiettivo di ottenere una maggiore visibilità (risultati all’inizio della pagina). Con l’arrivo di AI Overview e AI Mode sono state sviluppate nuove tecniche, note come Answer Engine Optimization (AEO), Generative Engine Optimization (GEO) o Generative Search Optimization (GSO).

Google ha quindi aggiornato le norme sullo spam per includere anche i tentativi di manipolazione delle risposte AI in Search. Se i sistemi di Google rilevano questo tipo di spam, i siti web vengono penalizzati (mostrati più in basso nei risultati o rimossi completamente).