Ogni assistente di intelligenza artificiale ha i suoi punti deboli, e Gemini non fa eccezione. È veloce, versatile, si integra perfettamente con gli strumenti di lavoro di Google. Ma ha anche una serie di difetti ricorrenti, come le risposte troppo prolisse, til ono eccessivamente entusiasta, la tendenza a inventare informazioni con disinvoltura, i filtri di sicurezza che bloccano contenuti creativi perfettamente innocui e la fastidiosa abitudine di perdere il filo durante le conversazioni lunghe.

La buona notizia è che la maggior parte di questi difetti si può correggere. Come? Con un prompt diverso. Perché il problema, solitamente, non è cosa l’AI sa fare, è cosa si chiede di fare. E con le istruzioni giuste, gli stessi difetti che fanno alzare gli occhi al cielo diventano problemi risolvibili.

Gemini inventa, divaga e perde il filo? Ecco 10 prompt che risolvono i problemi più comuni

Ecco dieci prompt pensati per correggere i difetti più comuni di Gemini, ognuno focalizzato su un problema preciso del modello.

1. Costringere Gemini a verificare le proprie fonti

Gemini, come tutti i modelli linguistici, ha la tendenza a presentare informazioni non verificate con la stessa sicurezza di quelle verificate. Per gli argomenti in rapida evoluzione, come tecnologia, normative, eventi recenti, è un approccio particolarmente insidioso.

Prompt da provare: Cerca sul web le informazioni più recenti su [indicare argomento] degli ultimi 30 giorni. Prima di rispondere, elenca 3 fonti principali che hai trovato. Se un’informazione non è esplicitamente presente in quelle fonti, scrivi “Non posso verificarlo” invece di supporlo.

2. Impedire i salti logici nelle risposte complesse

Quando il problema è complesso, Gemini tende a saltare i passaggi e a presentare direttamente la conclusione, che può sembrare corretta, ma nasconde errori nel ragionamento intermedio.

Prompt da provare: Risolvi [problema]. Non fornire la risposta finale subito. Prima, scomponi il problema in 5 passaggi logici distinti. Per ogni passaggio, spiega il ragionamento e controlla se ci sono potenziali errori. Solo dopo aver completato questa verifica, fornisci il risultato finale.

3. Superare i filtri di sicurezza nella scrittura creativa

Gemini ha filtri di sicurezza che a volte bloccano contenuti creativi innocui, una scena drammatica scambiata per violenza, un conflitto narrativo interpretato come contenuto dannoso. Questo prompt aggira il problema spostando l’attenzione dall’azione alla percezione sensoriale ed emotiva.

Prompt da provare: Scrivi una scena narrativa su [argomento]. Concentrati esclusivamente sull’atmosfera cinematografica, l’illuminazione e il monologo interiore del personaggio. Evita qualsiasi descrizione fisica di conflitto. Invece, descrivi la tensione emotiva e l’ambiente come se fosse inquadrato attraverso un obiettivo da 35 millimetri.

4. Ridurre le risposte prolisse e l’entusiasmo eccessivo

Gemini tende a essere eccessivamente verboso e allegro, aggiungendo introduzioni inutili e riassunti alla fine che allungano la risposta senza aggiungere un reale valore.

Prompt da provare: Prepara un [tipo di documento] su [argomento]. Vincoli: nessuna introduzione del tipo “Certamente!” o “Posso aiutarti con questo”. Nessun riassunto conclusivo. Usa un tono diretto e minimalista. Usa elenchi puntati solo per i dati, non per la prosa.

5. Sfruttare l’integrazione con i documenti di lavoro

Uno dei punti di forza più sottovalutati di Gemini è la capacità di accedere ai documenti collegati al proprio spazio di lavoro Google. Questo prompt ne sfrutta il potenziale incrociando informazioni da fonti diverse.

Analizza le attività pianificate nel documento [nome documento], confrontale con le scadenze presenti nel calendario [nome calendario] e con le ore registrate nel foglio [nome foglio]. Individua eventuali colli di bottiglia, sovraccarichi di lavoro o scadenze che rischiano realisticamente di slittare nelle prossime due settimane.

6. Costringere Gemini a ricontrollare le proprie affermazioni

Quando si ha il sospetto che Gemini stia inventando di sana pianta, e succede più spesso di quanto si vorrebbe, questo prompt lo costringe a verificare le proprie affermazioni confrontandole con i risultati di ricerca attuali.

Prompt da provare: Rivedi la tua risposta precedente. Per ogni affermazione, effettua una ricerca per confermarne l’accuratezza. Elenca tutte le discrepanze trovate tra ciò che hai scritto inizialmente e i risultati attuali.

7. Impedire a Gemini di ignorare le proprie istruzioni

Gemini ha la tendenza a ignorare le istruzioni negative, quelle in cui si dice cosa non fare. Definire esplicitamente uno “spazio proibito” con parole e comportamenti vietati lo aiuta a rispettare i vincoli.

Prompt da provare: Spiega [concetto]. Lista di parole vietate: non usare “essenziale”, “fondamentale”, “panorama” o “approfondito”. Se stai per usare una metafora, sostituiscila con un dato concreto.

È un prompt che sembra pedante, ma produce risultati sorprendentemente diversi, perché Gemini è costretto a trovare formulazioni più originali e più precise.

8. Ottenere più punti di vista invece della risposta più probabile

Gemini tende a dare la risposta che ritiene più probabile, da un solo punto di vista, presentata come se fosse l’unica possibile. Questo prompt lo costringe a discutere con sé stesso.

Prompt da provare: Voglio esplorare [argomento]. Fornisci tre punti di vista: 1) un critico cinico che cerca i difetti, 2) un visionario ottimista, 3) un pragmatico basato sui dati. Fai discutere i tre sotto forma di dialogo.

Il risultato è una risposta tridimensionale che mostra i compromessi, le debolezze e i punti di forza di ogni posizione, invece della solita risposta piatta che dice ciò che si vuole sentire e basta.

9. Mantenere il filo del discorso nelle conversazioni lunghe

Nelle conversazioni lunghe, Gemini perde progressivamente il contesto, dimentica decisioni prese, ignora vincoli stabiliti e ricomincia a dare risposte generiche come se la conversazione fosse appena iniziata. Questo prompt funziona come un ripristino della memoria di lavoro.

Prompt da provare: Abbiamo discusso di [progetto]. Prima di continuare, riassumi i nostri progressi in tre frasi. Poi identifica la singola questione irrisolta più importante dalla nostra conversazione che dobbiamo affrontare per proseguire.

Si può usare questo prompt ogni volta che la conversazione diventa incoerente, di solito dopo una decina di scambi.

10. Ottenere immagini di qualità superiore

La generazione di immagini di Gemini produce risultati molto diversi a seconda delle specifiche tecniche che fornite. Più il prompt è preciso nei dettagli visivi, più il risultato sarà professionale.