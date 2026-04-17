 Gemini genera immagini personalizzate usando ciò che sa di noi
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Gemini genera immagini personalizzate usando ciò che sa di noi

Gemini usa Personal Intelligence per generare immagini personalizzate basate sui nostri interessi, email e foto sull'account Google.
Gemini genera immagini personalizzate usando ciò che sa di noi
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Gemini usa Personal Intelligence per generare immagini personalizzate basate sui nostri interessi, email e foto sull'account Google.

D’ora in avanti non si deve più specificare che si è appassionati di tennis e si ama la musica, Gemini lo sa già dalle nostre email, dalle nostre foto, dalla nostra cronologia. La nuova funzionalità di generazione immagini con Nano Banana integrata in Personal Intelligence permette a Gemini di creare immagini usando il contesto personale che ha raccolto dal nostro account Google.

Nano Banana su Gemini: immagini AI personalizzate con i dati del proprio account Google

Gemini accede ai dati del nostro account Google, Gmail, Google Foto, le connessioni attivate con Personal Intelligence, e usa quel contesto per personalizzare le immagini generate. Dal momento che Gemini conosce i nostri interessi, non è più necessario elencarli nel prompt.

L’aspetto più interessante è che Gemini legge anche le etichette di Google Foto. Se per esempio, si ha un gruppo etichettato “Famiglia,” si può dire Genera un’immagine della mia famiglia che fa il barbecue e l’AI sa chi sono le persone e cosa si ama fare insieme. Un pulsante “fonti” mostra come Gemini ha derivato il contesto per la generazione dell’immagine.

Google avverte che il contesto potrebbe essere sbagliato, ma è possibile dare feedback e correggere. Si possono anche fornire foto di riferimento cliccando l’icona “+” per guidare la generazione.

Disponibilità

La funzionalità arriva nei prossimi giorni per gli abbonati Plus, Pro e Ultra negli USA. Google prevede di portarla su Gemini su Chrome desktop e ad altri utenti prossimamente.

Come promemoria, Personal Intelligence è la funzione che dà a Gemini accesso ai nostri dati personali per personalizzare le risposte, ed è stata lanciata all’inizio dell’anno. Resa disponibile a tutti gli utenti USA a marzo, questa settimana è arrivata anche per i Paesi come India e Giappone. L’Europa resta la grande esclusa per le normative sulla privacy.

Fonte: Google

Pubblicato il 17 apr 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
17 apr 2026
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