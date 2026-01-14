Personal Intelligence: risposte proattive con Gemini

Google ha annunciato una nuova funzionalità di Gemini che permette di ottenere risposte personalizzate e proattive, se l’utente consente al chatbot di accedere alle informazioni delle app associate all’account. Si chiama Personal Intelligence e sarà inizialmente disponibile per gli abbonati negli Stati Uniti.

Come funziona Personal Intelligence di Gemini

Gemini permette da oltre due anni di collegare le app (denominate estensioni, quando il chatbot si chiamava ancora Bard). Personal Intelligence è la versione evoluta delle funzionalità, in quanto può recuperare informazioni dalle app associate all’account Google in maniera proattiva, senza indicare il nome dell’app. Le risposte fornite da Gemini saranno più personali e pertinenti.

La funzionalità è disattivata, quindi deve essere attivata nelle impostazioni di Gemini su web, Android e iOS. L’utente potrà quindi scegliere le app da collegare, tra cui Gmail, Drive, Maps, Foto e YouTube. A differenza delle connessioni precedenti, Personal Intelligence sfrutta la capacità di ragionamento dei modelli Gemini 3 per fornire risposte più dettagliate usando le informazioni (testo, foto e video) prelevate dalle app.

Gemini indicherà la fonte delle informazioni nelle risposte, in modo da consentire una verifica. È possibile correggere le risposte e rigenerarle risposte senza personalizzazione per una chat specifica oppure utilizzare chat temporanee. Google ha implementato protezioni per gli argomenti sensibili, quindi Gemini eviterà ad esempio di fare supposizioni proattive sulla salute.

L’azienda di Mountain View garantisce inoltre il rispetto della privacy. Gemini non verrà addestrato con le email in Gmail o le immagini in Google Foto, ma userà solo informazioni limitate, come prompt specifici e le risposte del modello.

La funzionalità è in beta, quindi Google chiede agli utenti di inviare feedback su eventuali errori (risposte sbagliate). Personal Intelligence sarà disponibile a partire dalla prossima settimana agli abbonati AI Pro e AI Ultra negli Stati Uniti. Successivamente verrà estesa in altri paesi e agli utenti senza abbonamento. Sarà inoltre accessibile tramite AI Mode in Google Search.