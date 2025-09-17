YouTube: nuovi strumenti AI per Short, Live e sponsorizzazioni

YouTube ha presentato una valanga di nuovi strumenti AI durante l’evento “Made on YouTube“. L’idea è semplice: rendere la creazione di video più facile e divertente per tutti. Il pezzo forte è Veo 3 Fast, l’AI di Google DeepMind che ora funziona direttamente negli Short. Basta scrivere quello che si vuole, una clip, uno sfondo, un effetto sonoro, e l’algoritmo lo crea. È possibile persino animare le foto statiche.

Nuovi strumenti AI su YouTube

È un cambio di passo importante. Prima per fare un video decente servivano ore di editing, software complicati e una certa esperienza tecnica. Ora basta descrivere quello che si ha in mente e YouTube fa il resto. E se chiunque può creare contenuti professionali senza abilità particolari, più gente userà la piattaforma. E più contenuti significa più visualizzazioni, più pubblicità, più guadagni. Chissà se questi strumenti produrranno contenuti davvero creativi. Ma questo lo scopriremo solo vivendo…

1. Montaggio automatico, remix vocali e contenuti personalizzati

Tra le novità più sorprendenti c’è “Edit with AI“, lo strumento che prende il filmato grezzo (non montato) e lo trasforma in una bozza completa. Seleziona i momenti migliori, aggiunge musica, transizioni e persino voiceover. E per chi ama i contenuti musicali, arriva “Speech to Song“, che trasforma dialoghi in tracce remixate perfette per gli Short. Tutti i contenuti generati saranno etichettati con SynthID, il watermark invisibile che certifica l’origine AI.

YouTube ha introdotto anche un nuovo formato pubblicitario per i video lunghi, che permette ai creator di inserire, rimuovere e rivendere segmenti sponsorizzati in modo dinamico. I video diventano così “asset vivi”, adattabili a mercati e brand diversi nel tempo. E per i creator di Short, arriva la possibilità di inserire link diretti ai siti dei brand, aprendo nuove strade per conversioni e collaborazioni.

3. Live interattive, giochi in streaming e highlights automatici

Anche il mondo delle dirette riceve un upgrade. I creator potranno fare prove prima di andare live, trasmettere giochi da una libreria di oltre 75 titoli e interagire con il pubblico in formato orizzontale e verticale, con una chat unificata. L’AI genererà automaticamente degli Short dai momenti più coinvolgenti della live, pronti per essere condivisi.

4. Studio AI e protezione del volto

Su YouTube Studio arriva “Ask Studio“, un assistente AI che analizza dati e feedback per offrire consigli personalizzati. L’Inspiration Tab suggerisce idee basate sul comportamento del pubblico, mentre l’A/B test per titoli e miniature si espande. Infine, il “likeness detection tool” permette ai creator di segnalare e rimuovere video AI che usano il loro volto senza autorizzazione.