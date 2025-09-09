Google annuncia novità per Veo 3 e AI Mode

Google ha annunciato tre importanti novità per Veo 3, il potente modello che permette di generare video con audio a partire da un’immagine e da una descrizione testuale. Sono riservate agli sviluppatori che accedono al modello tramite API e Google AI Studio. L’azienda di Mountain View ha inoltre comunicato che AI Mode supporta ora cinque nuove lingue.

Tre novità per Veo 3

Veo 3 è un modello image-to-video che consente la generazione di video lunghi 8 secondi. Occorre una notevole potenza di calcolo, considerando il numero di accessi contemporanei da parte degli utenti. Google ha tuttavia ridotto i relativi costi, quindi permette ora di sfruttare la tecnologia applicando prezzi più bassi. Gli sviluppatori pagheranno 0,40 dollari/secondo per Veo 3 (era 0,75 dollari/secondo) e 0,15 dollari/secondo per Veo 3 Fast (era 0,40 dollari/secondo).

Veo 3 supporta inoltre la generazione di video con rapporto di aspetto 9:16. È possibile quindi ottenere video in formato verticale, perfetti per i dispositivi mobile e la condivisione sui social media. Google ha inoltre aggiunto il supporto per la risoluzione full HD (1080p). Finora la risoluzione massima era 720p.

Utilizzando Google AI Studio, gli sviluppatori possono gestire l’intero processo generativo da testo a immagine e da immagine a video con audio. L’accesso a Veo 3 e Veo 3 Fast (in Italia da luglio) è possibile solo con abbonamento Google AI Pro o Google AI Ultra, per i quali ci sono limiti distinti. A tutti i video viene applicato automaticamente il watermark digitale SynthID che indica la generazione tramite intelligenza artificiale.

AI Mode in altre cinque lingue

AI Mode è disponibile in oltre 180 paesi (non ancora in Europa), ma l’unica lingua supportata era l’inglese. Google ha ora aggiunto altre cinque lingue: portoghese (Brasile), coreano, giapponese, hindi e indonesiano. In futuro potrebbe essere introdotta un’opzione per impostare AI Mode come modalità di ricerca predefinita in Search.