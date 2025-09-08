Google Gemini: ecco i limiti di uso per gli utenti

Google ha finalmente chiarito quali sono i limiti di uso relativi all’app Gemini per gli utenti senza abbonamento e per quelli che sottoscrivono i piani Google AI Pro e Google AI Ultra. Esistono differenze in base a modello AI, finestra di contesto e funzionalità. Un dirigente dell’azienda di Mountain View ha invece comunicato che AI Mode potrebbe diventare la modalità di ricerca predefinita.

Limiti di Google Gemini

Google, come altre aziende che offrono chatbot AI, permette l’accesso illimitato a Gemini solo agli abbonati, in quanto le risorse di calcolo non sono sufficienti per tutti (ma anche per ottenere un profitto). Finora non ha mai specificato i limiti per utenti senza abbonamento e per quelli che sottoscrivono i piani Google AI Pro e Google AI Ultra. Una nuova pagina della guida svela finalmente tutte le informazioni.

I limiti sono più restrittivi per i modelli più avanzati. Quello migliore disponibile attualmente da web, app mobile e Chrome è Gemini 2.5 Pro. Quando l’utente supera i relativi limiti può passare al modello Gemini 2.5 Flash, effettuare l’upgrade con abbonamento o attendere il ripristino dei limiti.

Per il modello 2.5 Flash non c’è nessun limite per i prompt. Gli utenti senza abbonamento hanno un massimo di 5 prompt al giorno con il modello Gemini 2.5 Pro e una finestra di contesto larga 32.000 token. Il piano Google AI Pro (21,99 euro/mese) offre fino a 100 prompt al giorno, mentre con il piano Google AI Ultra (274,99 euro/mese) ci sono 500 prompt al giorno. La context window per entrambi è 1 milione di token.

Gli utenti senza abbonamento possono accedere a tre funzionalità: Audio Overview (20 al giorno), Deep Research (5 report al mese con Gemini 2.5 Flash) e generazione/modifica di immagini (100 al giorno).

Gli utenti con piano Google AI Pro possono usare queste funzionalità: Audio Overview (20 al giorno), Deep Research (20 report al giorno con Gemini 2.5 Pro), generazione/modifica immagini (1.000 al giorno), azioni programmate con Gemini 2.5 Deep Think, generazione di video (3 al giorno con Veo 3 Fast) e accesso prioritario alle nuove funzionalità.

Infine questi solo i limiti per le funzionalità disponibili con il piano Google AI Ultra: Audio Overview (20 al giorno), Deep Research (200 report al giorno con Gemini 2.5 Pro), Deep Think (10 prompt al giorno con una finestra contestuale da 192.000 token), generazione/modifica immagini (1.000 al giorno), azioni programmate con Gemini 2.5 Deep Think, generazione di video (5 al giorno con Veo 3) e accesso prioritario alle nuove funzionalità.

AI Mode diventa predefinita?

AI Mode è la versione avanzata di Google Search che permette di ottenere risposte dettagliate a richieste complesse senza visitare i siti web (quindi non c’è più il tradizionale elenco di link). Attualmente è accessibile in molti paesi (non in Europa), cliccando sulla scheda AI Mode alla sinistra della scheda Tutto.

Un dirigente di Google ha comunicato che potrebbe diventare la modalità predefinita del motore di ricerca. Un altro dirigente ha specificato che verrà solo semplificato l’accesso. In pratica dovrebbe essere aggiunta l’opzione per impostare AI Mode come modalità predefinita.