Veo 3 è disponibile anche in Italia, dentro Gemini

L’attesa è finita: la creazione di video AI con Veo 3 è ufficialmente disponibile anche in Italia. Google ha deciso di estendere a livello globale il rollout del modello, dopo una prima fase di distribuzione che a fine maggio aveva escluso il nostro paese.

Google ha portato in Italia il modello Veo 3 Fast

Lo strumento è al momento utilizzabile solo attraverso Gemini ed esclusivamente da coloro che hanno attivato l’abbonamento AI Pro mettendo mano al portafoglio. È la sottoscrizione a pagamento proposta al prezzo mensile di 21,99 euro che include funzionalità avanzate.

Come si legge sul sito ufficiale, si tratta comunque di un accesso limitato. Google non specifica quale sia il tetto massimo nel numero delle clip che è possibile creare, ma sulle pagine del supporto si legge che Riceverai una notifica quando sarai vicino al limite e che La notifica ti indicherà quanti video ti restano . Secondo la redazione di The Decoder il blocco subentra dopo tre prompt in un giorno e i crediti sono riassegnati automaticamente. Qui sotto il risultato.

Va precisato che si tratta del modello Fast (Veo 3 Fast), che a differenza della versione Quality prevede alcune restrizioni, come la risoluzione massima 720p e la durata dei filmati ridotta a 8 secondi. Le proporzioni sono 16:9 e il formato del file è MP4. Rimane comunque la componente audio, vero e proprio valore aggiunto rispetto alla generazione precedente.

Tutte le clip generati dall’AI di Google includono un watermark visibile. È quello visibile nell’angolo in basso a destra. C’è poi la filigrana digitale di SynthID che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe aiutare a individuare ed etichettare tutti i contenuti creati con l’intelligenza artificiale.

Quello dei video AI è un ambito che promette di esplodere e che vede impegnate tutte le più importanti realtà del settore, a partire da OpenAI con il progetto Sora. Da valutare le potenziali conseguenze.