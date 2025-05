Veo 3 arriva in più di 70 paesi, ma l'Italia resta a guardare

A pochi giorni di distanza dalla presentazione, avvenuta in occasione dell’evento I/O 2025, Google annuncia la disponibilità del modello Veo 3 in 71 nuovi paesi del mondo. Non lo ha fatto con un comunicato ufficiale, ma attraverso un post su X condiviso da Josh Woodward, Vice President del team al lavoro su Gemini.

Rollout (quasi) globale per Veo 3 di Google

Il gruppo di Mountain View descrive Veo 3 come uno strumento AI in grado di creare video di alta qualità da otto secondi , partendo dalla descrizione testuale del filmato. C’è anche la componente audio. Di seguito un esempio tratto dal sito sito ufficiale e il suo prompt (tradotto).

Un detective interroga una paperella di gomma dall’aria nervosa. Le gracchia Dov’eri la notte del bagno di schiuma?! . Audio: il gracchiare severo del detective, squittii nervosi della paperella di gomma.

Ecco l’elenco completo dei 71 nuovi paesi per i quali è prevista la disponibilità di Veo 3: Samoa americane, Angola, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Burkina Faso, Capo Verde, Cambogia, Camerun, Canada, Cile, Costa d’Avorio, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gabon, Ghana, Guam, Guatemala, Honduras, Giamaica, Giappone, Kenia, Laos, Malesia, Mali, Mauritius, Messico, Mozambico, Namibia, Nepal, Nuova Zelanda, Nicaragua, Niger, Nigeria, Isole Marianne Settentrionali, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Filippine, Porto Rico, Ruanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Sri Lanka, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Türkiye, Isole Vergini americane, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela, Zambia e Zimbabwe.

Come si può notare dall’elenco, mancano sia l’Italia sia il resto d’Europa, così come il Regno Unito. Il motivo è da ricercare nelle normative più stringenti che il vecchio continente applica alle piattaforme di intelligenza artificiale.

Per gli abbonati alla formula AI Pro di Gemini c’è l’accesso limitato a una prova di Veo 3, con la possibilità di creare fino a 10 video attraverso l’interfaccia Web. Per eliminare questa restrizione è necessario sottoscrivere il nuovo piano Ultra da 274,99 euro al mese.