Google presenta i nuovi strumenti AI: Flow, Imagen 4 e Veo 3

L’evento annuale di Big G, il Google I/O 2025, è stata l’occasione per presentare i nuovi strumenti creativi: il generatore di video Veo 3, la piattaforma per il cinema Flow, e il generatore di immagini Imagen 3.

Flow, Imagen 4 e Veo 3: i nuovi strumenti AI di Google per creatori

Progettata per la creazione cinematografica, la piattaforma Flow è alimentata da Veo, Imagen e Gemini. Permette di creare film semplicemente descrivendo scene, personaggi o stili. Flow offre un ambiente centralizzato per gestire tutti gli elementi di una storia. Oltre alla semplice generazione, lo strumento può persino montare le clip generate in un racconto coerente. È abbastanza da provocare un piccolo terremoto nell’industria creativa?…

Imagen 3 lascia il posto a Imagen 4. Google sostiene che il suo nuovo generatore di immagini offre una qualità ancora migliore, colori più ricchi e dettagli più fini. A detta di Big G, Imagen 4 eccelle sia nello stile fotorealistico che nell’illustrazione astratta. Inoltre, può generare testi leggibili e stilizzati dentro le immagini. Questo è un punto debole di molti generatori AI, che spesso creano scritte incomprensibili o storte. Quindi, è uno strumento ideale per la progettazione di poster, mappe o fumetti.

Google ha inoltre colto l’occasione per presentare Veo 3. Questo nuovo modello non si limita più a generare video a partire dal testo, ora aggiunge anche il suono, con ambienti realistici o addirittura dialoghi sincronizzati. Inoltre, ha un controllo più preciso della telecamera, può eliminare e aggiungere oggetti, estendere le immagini e creare video basati su riferimenti visivi.