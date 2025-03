Gemini 2.5 Pro accessibile a tutti senza abbonamento

Gemini 2.5 Pro è il primo modello della famiglia Gemini 2.5 annunciato da Google il 25 marzo. A partire da oggi può essere utilizzato da tutti gli utenti senza sottoscrivere l’abbonamento a Gemini Advanced (21,99 euro/mese). Al momento è accessibile solo tramite interfaccia web.

Gemini 2.5 Pro è una versione potenziata di Gemini 2.0 Flash Thinking. È infatti un modello con capacità di ragionamento, quindi fornisce risposte più “umane” dopo aver analizzato le informazioni e generato una conclusione logica. Grazie a miglioramenti e ottimizzazioni, Gemini 2.5 Pro ha superato Grok 3 e GPT-4o posizionandosi in vetta alla classifica di Chatbot Arena.

Gemini 2.5 Pro is taking off 🚀🚀🚀

The team is sprinting, TPUs are running hot, and we want to get our most intelligent model into more people’s hands asap.

Which is why we decided to roll out Gemini 2.5 Pro (experimental) to all Gemini users, beginning today.

Try it at no… https://t.co/eqCJwwVhXJ

— Google Gemini App (@GeminiApp) March 29, 2025