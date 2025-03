Gemini 2.5, il nuovo modello AI di Google potentissimo

Google ha appena lanciato Gemini 2.5, l’ultimo nato della famiglia di modelli AI dell’azienda. L’obiettivo è migliorare la capacità del chatbot rispetto ai problemi complessi. A differenza delle versioni precedenti, Gemini 2.5 dovrebbe fornire meno risposte imprecise o casuali, adottando un metodo di ragionamento più simile a quello umano.

Gemini 2.5 di Google supera la concorrenza

Cos’ha di speciale Gemini 2.5? Come spiega Big G, combina un modello di base più potente e un post-addestramento ottimizzato per migliorare le prestazioni complessive. Il risultato? Performance di tutto rispetto, che lasciano al palo la concorrenza di OpenAI, Anthropic, xAI e DeepSeek nei benchmark più diffusi che misurano la comprensione, la matematica, la codifica e altre capacità.

Ma la vera marcia in più di Gemini è la sua multimodalità nativa. Questo modello non si limita a elaborare il testo, ma sa interpretare anche audio, immagini, video e codice. E con una finestra di contesto da 2 milioni di token in arrivo, potrà processare una valanga di dati in più.

Per Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, non ci sono dubbi: Gemini 2.5 Pro è un modello rivoluzionario. I numeri parlano chiaro: si piazza al primo posto su LMArena con un vantaggio netto di 39 punti ELO, un distacco impressionante rispetto alla concorrenza. Il segreto? I modelli Gemini ora “ragionano“, scompongono i problemi in passaggi successivi e prendendo decisioni migliori, offrendo risposte più pertinenti anche ai prompt più complessi.

Gemini sa programmare (e pure bene)

Per non farsi mancare nulla, Google ha anche sfornato una demo in cui Gemini 2.5 Pro sfoggia le sue capacità di ragionamento programmando un videogioco da zero, a partire da un semplice prompt. Il nuovo modello è disponibile in Google AI Studio o per gli abbonati a Gemini Advanced nel menu a tendina dell’applicazione.