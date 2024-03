Gemini Advanced: i reali vantaggi dell'upgrade alla versione avanzata

L’evoluzione continua dell’intelligenza artificiale, con l’emergere di numerose piattaforme e strumenti, sta incoraggiando gli utenti a sfruttare sempre più l’AI nelle loro attività. La possibilità di ottenere un supporto rapido e automatizzato è diventata una realtà, sia a livello personale che professionale, soprattutto quando si tratta di ricerca di informazioni, creazione di immagini o supporto alla programmazione. Tutto questo è possibile grazie a strumenti gratuiti come Google Gemini, precedentemente noto come Google Bard, che offre un supporto intuitivo e veloce per ogni richiesta. Tuttavia, la scelta tra la versione gratuita e Gemini Advanced, un abbonamento a pagamento che rende Gemini più avanzato, può mettere in difficoltà gli utenti. Ma quali sono i reali vantaggi di Google Gemini Advanced? Ecco una panoramica completa, per comprendere i reali vantaggi dell’upgrade.

Google Gemini vs Google Gemini Advanced

Google Gemini è attualmente molto popolare, gratuito e potente ma considerando il suo piano a pagamento, la domanda che sorge spontanea è: vale la pena investire nell’intelligenza artificiale di Gemini? La risposta non è ovvia, e prima di ogni cosa è importante analizzare cosa offre Gemini Advanced rispetto a Gemini.

Gemini Advanced permette l’accesso a Ultra 1.0, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google. Ma non si ferma qui, Gemini Advanced è molto più capace di ragionare, seguire istruzioni, codificare e collaborare in modo creativo. Nello specifico, Google Gemini Adavanced ha un costo mensile che di circa 21 euro e offre queste funzionalità extra:

Modello 1.0 Ultra;

Prestazioni all’avanguardia;

Progettato per compiti altamente complessi;

Gemelli in Gmail, Documenti e altro ancora.

Prima di procedere con un’analisi più dettagliata, si può affermare che Gemini Advanced sia un’evoluzione ideale per i professionisti e per coloro che necessitano di un’intelligenza artificiale più performante ai fini professionali. Questo evidenzia che, per un utente occasionale che si avvicina all’intelligenza artificiale per scopi personali, per piccole ricerche o per curiosità, non vale la pena procedere al pagamento dell’abbonamento. Questo non significa che Gemini Advanced sia limitati ai professionisti, ma sicuramente è consigliato, data la spesa, per un uso più mirato e con un obiettivo finale specifico. In sostanza, per chi si trova al primo approccio con l’intelligenza artificiale, la potenza di Google Gemini è già molto elevata.

I vantaggi di Google Advanced

Mettendo da parte la destinazione specifica di Google Gemini Advanced per una certa categoria di utenti, è importante comprendere i vantaggi reali che offre rispetto a Google Gemini. La peculiarità di ciò che Google Gemini Advanced permette di fare deve essere paragonata alla realtà dei fatti.

Nello specifico, come già elencato, Google dichiara che Google Gemini Advanced permette l’integrazione di Gmail e altri servizi come Documenti e altro, a differenza di Google Gemini che non permetterebbe questa integrazione. Nella realtà dei fatti, tuttavia, è possibile, anche se in modo non così fluido, estrapolare un’email anche semplicemente con Google Gemini gratuito. Tutto questo non significa che Gemini Advanced non sia realmente performante, ma potrebbe far, se pur in maniera più completa, delle azioni presenti già in Google Gemini. Anche se, ciò che è necessario specificare che spesso, anche se reso possibile nella versione gratuita, con il tempo potrebbe diventare una funzione limitata agli abbonamenti a pagamento come Google Gemini Advanced. Per questo motivo, è necessario comprendere quali integrazioni si intende ottenere e in che modalità. Per qualcosa di più lineare e fluido, è sicuramente essenziale procedere con Google Gemini Advanced

Tra le altre cose, non va sottovalutato il fatto che Google offre anche 2 TB di spazio di archiviazione su Drive per gli utenti avanzati, il che è sicuramente un bel vantaggio aggiuntivo.

Google Gemini Advanced: i test

In ogni ambito, i fatti sono sempre il metodo migliore per comprendere i vantaggi reali di uno strumento, lo stesso vale per le versioni di Gemini. Testando le capacità di Google Gemini Advanced, si può notare che presenta un ragionamento più complesso, segue istruzioni specifiche ed è in grado di codificare. Nella pratica, è capace di comprendere domande complesse con molteplici considerazioni meglio della versione gratuita. Infatti, in alcuni casi specifici come calcoli matematici e domande logiche, Google Gemini gratuito potrebbe non riuscire a comprendere pienamente la domanda e in alcuni casi potrebbe fornire una risposta completamente errata.

Per quanto riguarda aspetti come la programmazione, Google Gemini Advanced lavora con Python, JS e Java. Questo strumento è utilizzato e apprezzato da diversi programmatori anche per l’analisi dei dati, la visualizzazione e la creazione di dashboard. Pertanto, Google Gemini Advanced offre un valore aggiunto significativo rispetto alla versione gratuita, specialmente per coloro che necessitano di funzionalità avanzate per scopi professionali.

Google Gemini Advanced conclusione finali

Google Gemini Advanced offre funzionalità extra e la possibilità di un’esperienza più fluida. Tuttavia, il reale valore dell’upgrade dipende sempre dai casi d’uso personali e delle aspettative di output.

Allo stato attuale, le piattaforme di intelligenza artificiale più note, come ChatGPT, Copilot e, in questo caso, Gemini, offrono già un’ampia gamma di funzionalità e la velocità di un’intelligenza artificiale diretta e intuitiva nella loro forma gratuita. Per questo, prima di procedere, è sempre consigliato testare per un certo periodo di tempo l’intelligenza artificiale gratuita di Google Gemini e capire se soddisfa le proprie esigenze o se è necessario qualcosa di più. Sicuramente, per coloro che sfruttano l’intelligenza come supporto per scopi professionale o altre attività che vanno oltre la sperimentazione e l’intrattenimento, Gemini Advanced è la scelta giusta.

Tuttavia, è fondamentale ricordare che, nonostante l’upgrade a Google Gemini Advanced, qualsiasi output generato deve essere verificato. Questo principio si applica a tutti gli elementi generati dall’intelligenze artificiali, indipendentemente dal fatto che siano gratuite o a pagamento.