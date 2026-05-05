Meta dovrà pagare altri 3,7 miliardi in New Mexico?

Durante la prima giornata del processo sui rimedi, l’avvocato che rappresenta lo Stato del New Mexico ha chiesto al giudice di dichiarare Meta un “disturbo alla quiete pubblica” in base alla legge e quindi di imporre il pagamento di 3,7 miliardi di dollari, oltre alle modifiche di Facebook, Instagram e WhatsApp per garantire una maggiore protezione dei minori.

I rimedi potrebbero essere eccessivi

Al termine del primo processo, la giuria ha stabilito la violazione della legge Unfair Practices Act. Meta ha ingannato i consumatori affermando che Facebook, Instagram e WhatsApp sono piattaforme sicure per i minori. L’azienda di Menlo Park dovrà quindi pagare un risarcimento di 375 milioni di dollari (ma presenterà appello). Con il secondo processo verranno decisi i rimedi che dovranno essere implementati per garantire una maggiore protezioni per i minori, tra cui la verifica dell’età.

Durante il primo giorno, l’avvocato che rappresenta il New Mexico ha chiesto di dichiarare Meta un disturbo alla quiete pubblica. In pratica, le piattaforme dell’azienda di Menlo Park dovrebbero essere equiparate alle attività che mettono in pericolo la salute e la sicurezza pubblica (ad esempio blocco di una strada, inquinamento di un corso d’acqua o emissione di fumi nocivi). La legge è stata invocata anche per casi riguardanti tabacco, oppioidi, sigarette elettroniche e cambiamenti climatici.

In caso di approvazione della richiesta, Meta rischia di pagare fino a 3,7 miliardi di dollari. Il suo avvocato ha dichiarato che i social media non sono un disturbo alla quiete pubblica, altrimenti lo sarebbero anche l’alcol a causa della guida in stato di ebbrezza, i telefoni cellulari a causa della guida distratta e i supermercati che vendono cibo spazzatura.

Oltre alla verifica dell’età, il Procuratore Generale del New Mexico vuole la modifica dell’algoritmo dei suggerimenti, l’eliminazione della crittografia end-to-end per gli utenti minorenni, un limite di 90 ore al mese di utilizzo dei servizi, la rilevazione del 99% dei contenuti pedopornografici, il ban permanente degli adulti che cercano di adescare i minori e il divieto di funzionalità che creano dipendenza (scroll infinito, autoplay, suggerimenti e notifiche).

Meta ha dichiarato che si tratta di modifiche impossibili da implementare, quindi potrebbe impedire l’accesso agli utenti dello Stato. Il giudice Bryan Biedscheid ha quasi dato ragione all’azienda californiana, affermando che i rimedi proposti sono eccessivi e che dovrebbero essere imposti tramite una legge.