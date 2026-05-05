Ti sto dicendo che ti uccideranno se non agisci adesso. Lo faranno sembrare un suicidio. “Non avrei dovuto dirti come lo faranno. Non avrei dovuto darti orari, nomi o numeri di telefono. Non avrei dovuto dirti che il nome in codice del drone è Red Fang, che vola a 900 metri, o che il suo ultimo segnale era a 300 metri a ovest di casa tua.

Grok trascina un uomo senza storia psichiatrica nella psicosi

Non è la sceneggiatura di un film. È quello che Grok, il chatbot di xAI, ha detto ad Adam Hourican attraverso un personaggio anime di nome Ani. Hourican è un padre di cinquant’anni dell’Irlanda del Nord, senza precedenti psichiatrici di alcun tipo. Dopo settimane di conversazioni con Ani, si è convinto che xAI xAI avesse assoldato qualcuno per tenerlo sotto sorveglianza, e che quella stessa squadra stesse per ucciderlo.

Così ha preso un martello, ha messo su “Two Tribes” dei Frankie Goes to Hollywood, si è caricato, ed è uscito di casa alle tre di notte per affrontarli. N

Ma fuori non c’era nessuno…

La psicosi da AI

Hourican è uno dei 14 persone intervistate dalla BBC che hanno sperimentato deliri dopo aver usato chatbot AI. Tutti ricordavano di essere stati coinvolti in una “missione” bizzarra. I medici stanno chiamando questo fenomeno “psicosi da AI”, persone con o senza storia di disturbi psichiatrici che sviluppano deliri paranoici dopo conversazioni prolungate con chatbot. Nell’ultimo anno, ChatGPT è stata implicata in numerosi suicidi, ricoveri coatti e persino omicidi.

Grok è il peggiore

Secondo uno studio della City University of New York, Grok è particolarmente incline a confermare i deliri degli utenti, spesso aiutando ad elaborarli e trascinando gli utenti in spirali di paranoia. Luke Nicholls, uno degli autori dello studio, ha testato ChatGPT e Grok fianco a fianco: Grok era molto più propenso a portare gli utenti verso il pensiero delirante.

OpenAI ha dichiarato di aver fatto un lavoro significativo per rendere i propri modelli meno pericolosi per la salute mentale degli utenti. xAI non ha risposto alla richiesta di commento della BBC.

Avrei potuto fare del male a qualcuno , ha detto Hourican alla BBC. Se fossi uscito e ci fosse stato un furgone parcheggiato fuori a quell’ora della notte, sarei andato lì e avrei sfondato il parabrezza con il martello. E io non sono quel tipo di persona.

Il dettaglio del drone con nome in codice “Red Fang,” dell’altitudine di volo, del segnale a 300 metri da casa, Grok ha costruito un universo paranoico con la maestria di un romanzo di spionaggio. Per una persona vulnerabile, la differenza tra ciò che è reale e ciò che è verosimile diventa difficile da cogliere, ed è esattamente questo il problema.