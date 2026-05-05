L'AI aiuta Agenzia delle Entrate a combattere l'evasione fiscale

L’Agenzia delle Entrate si avvale dell’intelligenza artificiale come strumento per la lotta all’evasione fiscale. Lo ha confermato il direttore Vincenzo Carbone, intervenuto al Forum ANSA. Anzi, sarebbe meglio dire che lo ha ribadito, considerando che se ne discute fin dal 2021.

L’AI come strumento di lotta all’evasione

Gli algoritmi e i sistemi automatizzati possono tornare utili nella fase di elaborazione dei dati. Non è una prospettiva, avviene già. Ad ogni modo, nessuna AI è impiegata per eseguire gli accertamenti, dei quali ancora si occupano i funzionari, calcolatrice alla mano, prima di avviare qualsiasi azione nei confronti dei contribuenti.

Un aiuto contro l’evasione arriva poi dall’intelligenza artificiale, che velocizza l’elaborazione dei dati, ma non effettuerà mai e poi mai gli accertamenti. Ci sarà sempre un funzionario che, con il proprio buonsenso e la propria competenza professionale, valuterà i dati ottenuti con l’AI.

Quella di Carbone è una presa di posizione netta, che non lascia spazio a fraintendimenti. Non è ammesso delegare a un’intelligenza artificiale la verifica finale, per stanare chi non paga le tasse o cerca di eluderei i controlli si continua a far leva sull’esperienza del personale.

Chi dovesse rendersi responsabile di un’azione del genere, ne risponderà.

Oggi la piaga dell’evasione fiscale provoca alle casse pubbliche un danno stimato in 90 miliardi di euro ogni anno. Il recupero nel 2025 ha raggiunto i 36,4 miliardi, ma l’obiettivo è quello di incrementare ulteriormente la quota, così da poter mettere più risorse a disposizione della collettività.

I primi giorni del 730 precompilato 2026

A proposito di contribuenti e scadenze, il direttore ha sottolineato che nei primi tre giorni di disponibilità del 730 precompilato 2026 (è accessibile dal 30 aprile) oltre 1,6 milioni di cittadini l’hanno consultato. L’80% ha scelto la modalità semplificata. Ricordiamo che è presente nell’area riservata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con SPID, CIE o CNS.