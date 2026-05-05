 Dai Roomba ai cani robot: è nata Familiar Machines & Magic
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Dai Roomba ai cani robot: è nata Familiar Machines & Magic

La nuova startup di Colin Angle (ex iRobot) presenta Familiar, un robot a quattro zampe morbido ed espressivo pensato per la casa.
Dai Roomba ai cani robot: è nata Familiar Machines & Magic
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La nuova startup di Colin Angle (ex iRobot) presenta Familiar, un robot a quattro zampe morbido ed espressivo pensato per la casa.
Familiar Machines & Magic

Alcune realtà nel mercato della robotica sono al lavoro per creare unità destinate alle nostre case, dall’aspetto amichevole e con caratteristiche pensate in modo da integrarsi nell’ambito domestico in modo naturale (per quanto possibile). Tra queste c’è anche Familiar Machines & Magic, startup appena fondata da Colin Angle. Se il nome non dice nulla, è l’inventore dei Roomba, per quasi tre decenni a capo di iRobot.

Il robot a quattro zampe di Familiar Machines & Magic

Il primo prodotto annunciato è Familiar. Si tratta a tutti gli effetti di un robot a quattro zampe. È un cane? Un furetto? Qualcosa del genere. Ricoperto da un materiale morbido al tatto, ha occhi espressivi ed è programmato per comportarsi proprio come un animale domestico, cercando attenzioni di tanto in tanto. Questo, secondo l’azienda, potrebbe tornare utile per convincere i più piccoli a distogliere gli occhi dai display di smartphone e tablet o più semplicemente per fare compagnia a chi ne ha bisogno.

Il cucciolo robot di Familiar Machines & Magic

Non può ovviamente mancare un’iniezione di intelligenza artificiale, come impone il trend del momento. In questo caso è impiegata per interpretare gli stati d’animo analizzando il tono di voce e il linguaggio del corpo, per reagire di conseguenza. Inoltre, è in grado di imparare abitudini e routine per abituarsi di conseguenza.

Familiar Machines & Magic assicura che tutte le informazioni raccolte saranno trattate in modo rispettoso della privacy, salvate principalmente in locale. Il robot non è ancora in vendita: sul sito ufficiale c’è una lista d’attesa a cui iscriversi per ricevere maggiori informazioni non appena sarà possibile averne uno.

Il progetto ha ricordato Sprout, altra unità dall’aspetto amichevole presentata a fine marzo da Fauna Robotics e con una destinazione d’uso molto simile. Per capire quale sia il potenziale di questo mercato, è sufficiente pensare che, a poche settimane dall’annuncio, la startup è stata comprata da Amazon.

Fonte: Familiar Machines & Magic

Pubblicato il 5 mag 2026

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