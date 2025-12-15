Roomba verso la Cina: procedura fallimentare per iRobot

Dopo 35 anni di attività e oltre due decenni trascorsi a fare avanti e indietro sui pavimenti delle nostre case, la storia di iRobot sembra destinata a giungere al capolinea, almeno per come la conosciamo. La società dei robot aspirapolvere Roomba ha dichiarato bancarotta, proponendo di cedere il controllo a un gruppo cinese.

Procedura fallimentare per iRobot

È stata fondata nell’ormai lontano 1990 da tre ex colleghi del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Il successo è arrivato con il nuovo millennio, nel 2002, grazie al lancio sul mercato delle prime unità in grado di pulire casa autonomamente. Più di recente, nel 2022, Amazon si è proposta per l’acquisizione. L’idea è però stata abbandonata a inizio 2024 per questioni relative principalmente all’antitrust.

Il comunicato di oggi fa riferimento a una transazione strategica per guidare il piano di crescita a lungo termine . Un modo elegante per descrivere l’avvio della procedura fallimentare (Chapter 11 del Bankruptcy Code). Queste le parole di Gary Cohen, amministratore delegato.

L’annuncio di oggi segna una pietra miliare fondamentale per garantire il futuro a lungo termine di iRobot. L’operazione rafforzerà la nostra posizione finanziaria e contribuirà a garantire continuità ai nostri consumatori, clienti e partner.

I Roomba nelle mani della cinese PICEA

È qui che entra in gioco PICEA Robotics, società cinese con sede a Shenzhen e attuale fornitore di iRobot. L’intento sarebbe quello di trasferire l’intera proprietà all’azienda asiatica, per garantire un futuro al marchio. Prosegue Cohen.