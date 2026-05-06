Google Home con Gemini 3.1 capisce i comandi complessi

Accendi le luci del salotto, abbassa le tapparelle, metti la musica jazz e imposta il termostato a 21 gradi. Un comando, quattro azioni. Con l’aggiornamento a Gemini 3.1, Google Home può gestire richieste multi-step e combinare più compiti in un singolo comando vocale. L’assistente smart home diventa più capace di interpretare richieste complesse senza doverle spezzarle in comandi separati.

Cosa migliora con Gemini 3.1

L’aggiornamento migliora la capacità di Gemini per Home di interpretare e agire sulle richieste. Oltre ai comandi multi-step, Gemini 3.1 gestisce meglio eventi ricorrenti e che durano tutto il giorno nel calendario, e permette di spostare eventi imminenti, chiedendo a voce di rimandare una riunione o anticipare un appuntamento.

Il mese scorso, Google aveva già aggiornato Gemini per Home con miglioramenti nella comprensione del linguaggio naturale e nell’identificazione corretta dei dispositivi, dopo le segnalazioni di bug come la confusione tra animali diversi nei filmati delle telecamere e imprecisioni nei riassunti delle attività.

Ask Home on Web: la smart home dal computer

Google ha annunciato una public preview di “Ask Home on Web“, la possibilità di gestire la smart home da un computer. Include la ricerca nella cronologia delle telecamere con linguaggio naturale, il controllo dei dispositivi e la creazione di automazioni direttamente dal browser. Per chi gestisce una smart home complessa, gestire le automazioni dalla tastiera e dallo schermo grande è più pratico che dal telefono.

Notifiche migliorate

Arriva anche una preview pubblica per notifiche migliorate e ampliate con pulsanti di “azione rapida” per controllare i dispositivi direttamente dalla notifica. La telecamera rileva un movimento? La notifica include il pulsante per accendere la luce del giardino senza aprire l’app.

Google Home sta recuperando terreno. L’assistente smart home ha avuto un periodo difficile, bug nell’identificazione dei dispositivi, errori nei riassunti, comandi che richiedevano formulazioni precise. Con Gemini 3.1, i miglioramenti alla diagnostica offline e Ask Home on Web, Big sta costruendo un ecosistema per la smart home che funziona meglio e si gestisce più facilmente.