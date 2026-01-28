Sprout è il robot morbido che potresti volere in casa

È alto poco più di un metro, pesa meno di 23 chili ed è morbido. Si presenta così Sprout, il robot umanoide appena svelato da Fauna Robotics e che, a differenza di altri, è pensato per stare in mezzo alle persone: a casa, a scuola o in ufficio. Dalle sopracciglia articolate ed espressive alla totale assenza di punti in cui si potrebbero schiacciare le dita (pinch points), tutto è pensato per un’esperienza amichevole e rassicurante.

Un robot da compagnia: Sprout di Fauna Robotics

Non è un automa ideato per sostituirci al lavoro, né per trasportare carichi pesanti. In qualche modo, lo si potrebbe definire da compagnia. Il video di annuncio allegato qui sotto illustra nel migliore dei modi quali siano le sue destinazioni d’uso.

Ha una batteria removibile con autonomia fino a tre ore e mezza, braccia con sei gradi di libertà, il modulo NVIDIA Jetson AGX, SSD da 1 TB, due altoparlanti e microfoni. Tutte le altre specifiche sono sul sito ufficiale. In questa fase, Fauna Robotics propone Sprout agli sviluppatori, perché possano sperimentare e sfruttarne al meglio le potenzialità, prima di un esordio commerciale. È a tutti gli effetti una piattaforma, più che un prodotto.

Una forma di robotica diversa, più amichevole

Potrebbe essere proprio questa la forma di robotica di cui forse, un giorno non troppo lontano, avvertiremo il bisogno. Qualcosa di molto diverso rispetto al Tesla Bot di Elon Musk e ad Atlas di Boston Dynamics. Fino a oggi, le grandi promesse sono rimaste tali e nella maggior parte dei casi queste unità si sono dimostrate poco pratiche (quando non del tutto un disastro).

Con Sprout, Fauna Robotics guarda in un’altra direzione. Non è un caso se il comunicato di annuncio cita C3PO di Star Wars e WALL•E della Pixar. Sono quelli con cui siamo cresciuti, che hanno contribuito a formare il nostro immaginario, più semplicemente che saremmo disposti ad avere vicini nella quotidianità.