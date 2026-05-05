CEO di NVIDIA difende l'AI: crea lavoro, non lo distrugge

Jensen Huang ha un messaggio per chi teme la disoccupazione da AI: don’t worry, l’AI crea lavoro. Durante una conversazione al Milken Institute con Becky Quick di MSNBC, il CEO di NVIDIA ha ripetuto il ritornello che porta avanti da mesi: l’AI è un generatore di posti di lavoro, non l’apocalisse occupazionale che i catastrofisti descrivono.

Non è la prima volta in pochi giorni che Huang dipinge l’AI come motore di nuova occupazione. A Stanford, qualche giorno prima, aveva descritto un futuro di agenti AI pronti a perseguitarci… per tenerci costantemente occupati. La sostanza non cambia, cambia solo come viene confezionata.

Jensen Huang insiste: L’AI crea un numero enorme di posti di lavoro

La distinzione che Huang propone è semplice: un lavoro non è la somma dei suoi compiti. Chi crede che automatizzare un compito significhi eliminare un lavoro confonde due cose correlate ma diverse , ha detto. L’AI può assorbire una parte del ruolo senza toccare la ragione per cui quel ruolo esiste.

L’industria dell’intelligenza artificiale si basa su una nuova generazione di fabbriche che producono componenti essenziali come chip e server. E queste fabbriche, come l’intero settore in espansione, hanno bisogno di lavoratori per funzionare.

La paura come nemico

La mia preoccupazione più grande è che spaventiamo le persone, tutte le persone a cui raccontiamo queste storie di fantascienza, al punto che l’AI diventa così impopolare, o la gente ne è così spaventata, da non interagire , ha detto Huang.

Il bello è che molta della retorica catastrofista è stata generata dall’industria AI stessa. I critici sostengono che l’iperbole sulla fine del mondo è stata usata come strumento di marketing per generare attenzione e eccitazione verso prodotti che non sono neanche lontanamente vicini alle capacità che quella retorica suggerisce.

I numeri che Huang non cita…

Diverse organizzazioni finanziarie e accademiche stimano che fino al 15% dei posti di lavoro negli USA potrebbe essere eliminato nei prossimi anni a causa dell’AI. Secondo il sondaggio Epoch AI, il 20% dei lavoratori americani dice che l’AI ha già sostituito parte del proprio lavoro. I dati LinkedIn mostrano un calo del 20% nelle assunzioni dal 2022, anche se non attribuibile direttamente all’AI.

Huang vende le GPU che alimentano ogni data center AI del pianeta… Ha tutti i buoni motivi di questo mondo per dire che l’AI crea lavoro. Non significa che abbia torto, ma che il suo ottimismo va preso con le pinze, così come il catastrofismo dei concorrenti.