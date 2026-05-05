Analisi della struttura ossea per la verifica dell'età su Ig e Fb

Si segnala oggi un’altra iniziativa messa in campo da Meta per garantire che sulle proprie piattaforme (Instagram e Facebook) sia presente solo chi ha almeno 13 anni. La verifica dell’età è diventata una priorità per il gruppo, anche in conseguenza alle pressioni ricevute nell’ultimo periodo. Secondo l’Europa, fin qui non ha fatto abbastanza. Tra i sistemi impiegati, uno in particolare ha attirato la nostra attenzione.

Il comunicato ufficiale di oggi fa riferimento a una nuova tecnica di analisi visuale, attraverso cui l’intelligenza artificiale impiegata per esaminare fotografie e video prende in considerazione fattori come l’altezza e la struttura ossea, sulla base dei quali effettuare la valutazione.

Combinando queste informazioni visive con la nostra analisi del testo e delle interazioni, possiamo aumentare significativamente il numero di account di minori che identifichiamo e rimuoviamo.

Meta sottolinea che non si tratta di riconoscimento facciale, mettendosi così al riparo da qualsiasi critica o accusa. La stima è poi utilizzata per abilitare le nuove protezioni per i teenager che, pur avendo compiuto 13 anni, potrebbero altrimenti incontrare contenuti potenzialmente dannosi.

Il rollout non riguarda tutto il mondo. Il comunicato non specifica dove è stato introdotto e dove invece no, limitandosi ad affermare che Sebbene molti di questi miglioramenti basati sull’AI siano disponibili a livello globale, alcune funzionalità avanzate, come l’analisi visiva, sono attualmente disponibili solo in determinati paesi . C’è invece una distribuzione più estesa per la tecnologia di stima dell’età già lanciata lo scorso anno e fino a oggi disponibile solo nei territori di Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito: da oggi arriva in Europa e Brasile per quanto riguarda Instagram, negli USA invece per Facebook.

Ancora, entro le prossime settimane Meta invierà notifiche ai genitori chiedendo loro di confermare l’età reale dei figli attivi sulle piattaforme.