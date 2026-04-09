Teenager su Instagram: i nuovi limiti in Italia contro i rischi social

Più protezione per i teenager e maggiore controllo sull’esperienza dei figli per i genitori. Possiamo sintetizzare così le novità annunciate oggi da Meta per l’Italia, riguardanti gli account degli adolescenti su Instagram. Si tratta di aggiornamenti introdotti con l’obiettivo dichiarato di evitare che i più piccoli possano entrare in contatto con contenuti non adatti alla loro età.

Le nuove protezioni di Instagram per i teenager

Innanzitutto, i profili in questione si allineano ai criteri di classificazione dei contenuti 13+. Vale a dire che gli adolescenti vedranno sui loro schermi post simili a quelli di un film adatto alla loro età, per impostazione predefinita.

Fino alla maggiore età non sarà possibile seguire o interagire con account che condividono materiale per adulti, né visualizzare determinati risultati di ricerca (ad esempio con riferimento ad alcol o violenza) così come accedere a contenuti sensibili su Esplora, Feed, Storie, commenti e messaggi diretti. È prevista la comparsa di avvisi dedicati, come quello seguente.

Per i genitori è poi prevista un’impostazione sui contenuti limitati. È più restrittiva rispetto a quanto avveniva in passato, con blocchi previsti per contenuti, interazioni, termini di ricerca ritenuti inappropriati e l’impossibilità di vedere, lasciare o ricevere commenti.

Un ultimo aggiornamento riguarda l’intelligenza artificiale. Anche in questo caso, l’AI è stata ricalibrata per fornire risposte in linea con lo standard 13+.

In Italia si discute di età minima per i social

Le novità arrivano nel nostro paese dopo che, nel mese di ottobre, la piattaforma ha introdotto impostazioni più restrittive per i teenager nei territori di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada. E in un momento delicato per quanto riguarda la discussione sull’età minima per l’accesso ai social. Proprio in questi giorni si torna a parlare della possibilità di vietarli fino ai 15 anni. Inoltre, nelle scorse settimane Meta è stata condannata negli USA per negligenza a proposito dei rischi generati per i minori dai suoi servizi.