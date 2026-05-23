Navigare protetti costa meno: la promo ExpressVPN ti costa meno di 3€

Navigare online oggi significa fare attenzione a tutto: reti Wi-Fi pubbliche, siti poco sicuri, pubblicità invasive e tracciamenti continui. Ed è proprio per questo che sempre più utenti scelgono una VPN affidabile per proteggere la propria connessione. ExpressVPN torna protagonista con una nuova promozione particolarmente interessante dedicata ai piani biennali, che permette di risparmiare fino al 79% rispetto ai prezzi standard. L’offerta include anche quattro mesi aggiuntivi gratuiti, trasformando il classico abbonamento da due anni in un pacchetto completo da 28 mesi. Il risultato? Un costo mensile molto più basso rispetto al solito, con prezzi che partono da appena 2,39 euro.

Una VPN pensata per chi vuole sicurezza senza complicazioni

La promo attiva sui piani da due anni permette di scegliere tra tre diversi livelli di servizio, tutti con quattro mesi extra inclusi gratuitamente e con garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Ecco le opzioni disponibili:

Piano Base : 2,39 euro al mese per 28 mesi complessivi, con un costo iniziale di 66,98 euro

: 2,39 euro al mese per 28 mesi complessivi, con un costo iniziale di 66,98 euro Piano Avanzato : 3,19 euro al mese per 28 mesi, con importo iniziale di 89,38 euro

: 3,19 euro al mese per 28 mesi, con importo iniziale di 89,38 euro Piano Pro: 5,19 euro al mese per 28 mesi, con costo iniziale di 145,38 euro

Al termine del periodo promozionale, gli abbonamenti si rinnovano automaticamente al prezzo annuale previsto dal piano scelto, salvo disdetta. Negli ultimi anni le VPN sono diventate strumenti sempre più utilizzati non solo dagli esperti di tecnologia, ma anche dagli utenti comuni che desiderano maggiore privacy e libertà online. E offerte come questa di ExpressVPN riescono a rendere un servizio premium molto più accessibile. Il vero punto di forza della promozione è il rapporto tra prezzo e funzionalità: con pochi euro al mese si ottiene una VPN veloce, ricca di strumenti integrati e utilizzabile su più dispositivi contemporaneamente. Una soluzione interessante sia per chi vuole semplicemente navigare in sicurezza sia per chi utilizza spesso reti pubbliche, viaggia frequentemente o desidera una protezione aggiuntiva durante lo streaming e la navigazione quotidiana.