Total VPN al prezzo più basso dell'anno: VPN con protezione antivirus e blocco degli annunci

Se si sta valutando l’attivazione di una VPN affidabile a un prezzo economico, l’offerta su Total VPN può fare al proprio caso: un pacchetto VPN e sicurezza online in promo a 1,59 euro al mese, il prezzo più basso dell’anno. A offrirlo è Total Security, l’azienda che ha progettato TotalAV, uno dei migliori antivirus oggi disponibili in commercio.

Total VPN include sia il servizio di rete privata virtuale che appunto l’antivirus pluripremiato TotalAV. A ciò poi si aggiunge Total AdBlock, uno strumento proprietario che permette di bloccare la pubblicità presente nei siti web, che spesso e volentieri rende l’esperienza d’uso degli utenti che navigano sul web frustrante.

I servizi inclusi in Total VPN

Come accennato nell’introduzione, Total VPN assicura una protezione online completa grazie all’unione di VPN e antivirus. Il servizio di rete privata virtuale offerto dal pacchetto di Total Security è uno dei più veloci sul mercato, elemento chiave per garantire un’esperienza streaming di livello superiori a tutti coloro che attivano la VPN per bypassare il blocco geografico.

Un altro utilizzo pratico della VPN durante le vacanze estive (e non solo) è la connessione alle reti Wi-Fi pubbliche di hotel e aeroporti. Con questo servizio, infatti, ci si assicura l’anonimato del proprio indirizzo IP, riuscendo a contrastare in modo efficace i pericoli di una connessione non protetta.

Oltre alla VPN, il pacchetto in questione assicura la protezione assoluta durante la navigazione sul web con l’antivirus TotalAV. Diversi test indipendenti hanno confermato la sua efficacia in particolare contro i malware, uno dei principali pericoli per gli utenti che navigano in maniera distratta.

A completare il tutto, infine, lo strumento Ad Block, che consente di bloccare gli annunci pubblicitari dei siti web per una navigazione più pulita e libera dalla pubblicità.