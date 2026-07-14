NordVPN è in offerta a luglio 2026: perché è la scelta migliore per una nuova VPN

La migliore VPN da attivare a luglio 2026 non può che essere NordVPN, ora disponibile con il piano di 28 mesi (grazie al codice promo BLAZE4MO che aggiunge 4 mesi extra al piano biennale). Questa versione del servizio costa 3,37 euro al mese e include 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile qui di sotto.

Perché NordVPN è la migliore VPN da scegliere a luglio 2026

NordVPN ha tutte le carte in regola per poter essere considerata come la migliore VPN da attivare oggi. Il servizio prevede la possibilità di criptare il traffico dati e, quindi, può garantire una connessione protetta anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

Da segnalare anche la possibilità di accesso a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, per poter aggirare blocchi geografici e censure online spostando il proprio IP grazie alla possibilità di scegliere un server situato in un altro Paese.

Il servizio prevede la possibilità di accesso alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea con lo stesso account. C’è anche una politica no log che elimina il tracciamento, garantendo una privacy maggiore.

La promo di luglio 2026 è l’opportunità giusta per attivare NordVPN. Il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO) permette l’attivazione del servizio con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese. Ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata la migliore VPN da attivare nel corso del mese di luglio 2026, con un servizio di qualità e un prezzo scontato. Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto.