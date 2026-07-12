NordVPN, 28 mesi di utilizzo illimitato a prezzo scontato: ecco la promo (-70%)

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa che ora viene proposta in forte sconto. Scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese.

Il prezzo è ottenibile aggiungendo il codice BLAZE4MO al momento dell’attivazione. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile in esclusiva tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

NordVPN è in offerta e il prezzo è ottimo

Tra le caratteristiche di NordVPN troviamo l’accesso alla rete VPN con la crittografia del traffico dati, per una connessione protetta anche quando la rete non è privata. Il servizio prevede, inoltre, una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online.

A disposizione degli utenti c’è anche un network composto da migliaia di server VPN sparsi in tutto il mondo. Si tratta di un elemento centrale per il servizio che consente di spostare il proprio IP in un altro Paese in modo da aggirare blocchi geografici durante la navigazione.

La VPN prevede anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo, con fino a 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. Da segnalare anche l’accesso a funzionalità avanzate, per una maggiore sicurezza durante la connessione, con il sistema antimalware, il password manager e altro ancora, con i piani più completi che costano pochi euro in più.

Sfruttando la promo in corso e scegliendo il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, grazie al codice BLAZE4MO, è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese. L’offerta in questione prevede 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti.