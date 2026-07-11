GigaWiper: accesso remoto e distruzione dei dati su disco

Gli esperti di Microsoft hanno descritto un nuovo malware “multifunzione”, denominato GigaWiper, che combina le caratteristiche di backdoor e wiper. Può quindi consentire l’accesso remoto e la distruzione dei dati su disco. Le varie soluzioni di sicurezza dell’azienda di Redmond, tra cui Microsoft Defender, possono rilevare e bloccare questa pericolosa minaccia informatica.

Descrizione delle funzionalità di GigaWiper

Microsoft ha rilevato i primi attacchi nel mese di ottobre 2025. GigaWiper è una backdoor con capacità distruttive. I cybercriminali possono accedere ai computer Windows da remoto ed eseguire comandi, scegliendo tre modalità di distruzione. Un wiper standalone opera a livello fisico del disco sovrascrivendo i dati e rimuovendo i metadati delle partizioni.

Un ransomware derivato da Crucio cifra i file con chiavi generate casualmente e mai salvate, quindi la decifrazione e il recupero dei file è impossibile. Un altro wiper, derivato da FlockWiper, cancella i dati in modo sicuro con passaggi multipli.

Il primo wiper è standalone (separato) e sovrascrive il contenuto dei dischi sui quali è installato Windows. Al successivo riavvio non viene più eseguito il sistema operativo. Il secondo wiper è invece un componente della backdoor con simili funzionalità. La backdoor aggiunge una chiave nel registro e crea un’attività pianificata per la persistenza (esecuzione ad ogni avvio).

GigaWiper effettua quindi la connessione al server remoto, dal quale riceve 20 comandi che permettono l’esecuzione delle varie azioni, tra cui distruzione dei dati, cifratura dei file, upload dei file, registrazione dello schermo, raccolta di informazioni sul sistema, gestione di processi/servizi/registro e controllo remoto tramite un server TCP.

GigaWiper viene installato dopo l’intrusione iniziale, quindi è necessario prevenire il download monitorando attentamente le possibile “strade di ingresso”, come email, siti o app fasulle.