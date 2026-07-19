 Vacanze in programma? Questa è la VPN da scegliere per l'estate 2026
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Vacanze in programma? Questa è la VPN da scegliere per l'estate 2026

Con l'offerta in corso, NordVPN si conferma un riferimento assoluto per chi è alla ricerca di una nuova VPN da usare all'estero in vacanza.
Vacanze in programma? Questa è la VPN da scegliere per l'estate 2026
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Con l'offerta in corso, NordVPN si conferma un riferimento assoluto per chi è alla ricerca di una nuova VPN da usare all'estero in vacanza.
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Per chi ha in programma una vacanza, soprattutto all’estero, durante l’estate 2026, è il momento giusto per attivare la migliore VPN sul mercato. Con la promozione in corso, infatti, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 3,37 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (grazie al codice sconto BLAZE4MO). L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

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NordVPN

La migliore VPN per l’estate 2026

Con NordVPN è possibile sfruttare una connessione protetta dalla crittografia, che consente di navigare in sicurezza anche quando la rete non è privata. In aggiunta, il servizio permette la navigazione con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento dell’attività dell’utente.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea per account, senza limitazioni di banda. A disposizione degli utenti che scelgono NordVPN c’è anche un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica.

La VPN è ora in offerta con un prezzo ridotto fino a 3,37 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi + 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo, grazie al codice promo BLAZE4MO.  Per tutti i nuovi utenti c’è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La promo rende la VPN la soluzione giusta per tutti gli utenti che hanno in programma una vacanza all’estero e che, quindi, puntano ad attivare un servizio in grado di offrire una protezione completa durante il soggiorno. NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come il servizio di riferimento in questo caso.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 lug 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
19 lug 2026
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