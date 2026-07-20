Apple testa l'AI nei Genius Bar, registrando le conversazioni

L’intelligenza artificiale sta per diventare sempre più pervasiva anche per Apple, che sembra avere intenzione di implementarla nei suoi Genius Bar. Il nuovo report è del solito Mark Gurman su Bloomberg e fa riferimento a una tecnologia chiamata Live Notes, per la quale è già iniziata una fase di test, non senza sollevare qualche preoccupazione.

L’AI nei Genius Bar di Apple con Live Notes

Dalle informazioni trapelate emerge un sistema con cui il personale della mela morsicata può registrare, trascrivere e riassumere le conversazioni con i clienti che si presentano chiedendo informazioni di supporto o una riparazione. Il risultato viene poi caricato sull’iPad dell’addetto, ufficialmente per far sì che possa concentrarsi esclusivamente sul fornire assistenza, senza doversi preoccupare di prendere continuamente appunti.

Non è difficile immaginare cosa stia creando preoccupazione. Alcuni dipendenti temono di poter essere monitorati e giudicati sulla base di quanto catturato, oppure che le loro interazioni possano finire in pasto ai modelli AI per il loro addestramento. Ricordiamo che di recente Meta ha fatto qualcosa di simile, prima di sospendere l’iniziativa.

Per i clienti, i timori potrebbero essere invece legati alla privacy. Ad ogni modo, l’azienda ha specificato al personale che si tratta di un progetto sperimentale e che il suo utilizzo è al momento del tutto opzionale. Inoltre, affinché la registrazione abbia inizio, è necessario ottenere il via libera da parte di entrambi.

Come scritto in apertura, si tratta di un test limitato a pochi punti vendita. Non è dato sapere se Apple abbia intenzione di estendere il progetto a tutti i suoi store ed eventualmente con quali tempistiche. Chiudiamo con il commento di Gurman.