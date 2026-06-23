Meta sospende il tracciamento dei dipendenti per privacy

Meta ha sospeso il programma di tracciamento dei dipendenti, in quanto i dati sensibili raccolti durante il lavoro erano visibili a tutti all’interno dell’azienda. Un portavoce ha comunicato che viene rispettata la privacy. Anche se non viene rivelata l’identità dei dipendenti, tale attività potrebbe violare il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in Europa.

Tracciamento dei dipendenti per addestrare i modelli AI

Il tool usato da Meta si chiama Model Compatibility Initiative (MCI). Come scoperto da Reuters a fine aprile permette di registrare i tasti premuti e i movimenti del mouse durante l’interazione dei dipendenti statunitensi con app e siti web. Occasionalmente può scattare anche screenshot dello schermo. Questo tracciamento serve per addestrare i modelli di intelligenza artificiale, in particolare quelli sfruttati dagli agenti AI che svolgono azioni in autonomia.

Dall’inizio del mese, i dipendenti possono chiedere l’esenzione dal tracciamento (che viene interrotto fino a 30 minuti per ridurre i consumi). Un portavoce di Meta aveva dichiarato che ci sono protezioni specifiche per non raccogliere dati sensibili. Questi filtri non hanno funzionato.

Tra i dati raccolti ci sono anche nomi di persone, trascrizioni e conversazioni private. Il tool doveva tracciare solo le attività lavorative, invece ha divulgato informazioni personali a tutti (inclusi dati medici). Il problema era stato scoperto il 18 giugno e risolto entro quattro ore, ma il fix era parziale (i dati erano accessibili a più persone del previsto).

Meta ha disattivato il tool MCI e avviato un’indagine approfondita. Verrà riattivato solo quando ci saranno sufficienti garanzie sull’efficacia delle protezioni per i dati personali dei dipendenti.