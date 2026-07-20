AI Act: Commissione UE pubblica linee guida su trasparenza

Dopo il codice di condotta, la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per aiutare fornitori e distribuitori a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act che verranno applicati dal 2 agosto 2026. Permettono agli utenti di conoscere se i contenuti sono generati o modificati dall’AI.

Informazioni chiare ed etichette

In base all’art. 50 dell’AI Act, i fornitori dei sistemi AI devono informare gli utenti quando interagiscono direttamente con un’intelligenza artificiale e aggiungere etichette leggibili (watermark) da una macchina per consentire di rilevare contenuti generati o modificati dall’AI (testo, immagini, audio e video).

I distributori dovranno informare gli utenti quando sono esposti a deepfake, contenuti generati dall’AI su questioni di interesse pubblico senza revisione umana o controllo editoriale e sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

Le linee guida spiegano quali sono i sistemi AI interattivi (come i chatbot), i contenuti sintetici e forniscono esempi di eccezioni, come l’editing standard (ad esempio ortografia e correzione grammaticale). Spiegano inoltre come può essere dimostrata la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act, anche attraverso l’adesione al codice di condotta che fornisce certezza giuridica.

Gli obblighi di trasparenza si applicano a partire dal 2 agosto 2026. I sistemi AI immessi sul mercato prima di questa data dovranno rispettare gli obblighi di etichettatura a partire dal 2 dicembre 2026, come stabilito da Parlamento e Consiglio. Non è obbligatorio aggiungere un’etichetta ai contenuti generati prima del 2 agosto 2026.

Henna Virkkunen, Vice Presidente per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: