AI Act: pubblicato codice di condotta sulla trasparenza

La Commissione europea ha pubblicato il codice di condotta sulla trasparenza dei contenuti AI. Fornisce indicazioni pratiche sulle modalità da utilizzare per l’etichettatura per testo, immagini, audio e video generati o modificati dall’intelligenza artificiale. Questo è un obbligo previsto dall’AI Act che verrà applicato a partire dal 2 agosto 2026.

Tre icone per indicare i contenuti AI

In base all’art. 50 dell’AI Act, fornitori e distributori di sistemi AI, inclusi quelli general-purpose (ChatGPT, Claude, Copilot e simili), devono indicare chiaramente che i contenuti sono creati o modificati dall’intelligenza artificiale. I fornitori devono utilizzare soluzioni efficaci, interoperabili e leggibili dalle macchine. I distributori devono informare il pubblico che testo e deepfake sono stati generati o modificati senza revisione umana o controllo editoriale.

Sono esentati i contenuti AI supervisionati dagli umani, quelli pubblicati sotto la responsabilità editoriale e quelli autorizzati dalla legge (ad esempio quelli usati dalle forze dell’ordine durante le indagini). I distributori possono usare tre icone per etichettare i contenuti. La Commissione europea ha pubblicato le immagini in formato PNG e SVG.

Il codice di condotta è stato elaborato da sei esperti indipendenti con il contributo di oltre 180 portatori di interessi. L’adesione al codice è volontaria. I firmatari si impegnato a rispettare il codice, ma possono anche ritirare la firma in seguito. L’adesione deve avvenire entro il 22 luglio.

L’art. 50 sulla trasparenza verrà applicato a partire dal 2 agosto. I contenuti generati o modificati prima di questa data non devono essere etichettati. Come ricordato nelle FAQ, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche all’AI Act proposte dalla Commissione europea. Una di esse riguarda proprio l’obbligo di trasparenza. Se approvate, la scadenza verrà posticipata al 2 dicembre 2026.