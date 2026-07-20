Guerra Apple-OpenAI, a rischio il dispositivo AI di Jony Ive

Più di 400 ex dipendenti Apple ora lavorano per OpenAI. Apple dice che non se ne sono andati a mani vuote, e ha depositato una causa per furto di segreti industriali che accusa OpenAI di una condotta scorretta sistematica ai livelli più alti per ottenere informazioni confidenziali da dipendenti ed ex dipendenti Apple. La causa nomina Tang Tan, il chief hardware officer di OpenAI. OpenAI, dal canto suo, nega che la denuncia abbia qualche fondamento.

Ma per Apple la causa potrebbe essere già efficace anche senza un verdetto favorevole: il solo procedimento potrebbe rallentare i piani di OpenAI.

La causa di Apple contro OpenAI minaccia l’IPO e il dispositivo AI di Jony Ive

OpenAI è nel mezzo dello sviluppo del suo primo dispositivo hardware con Jony Ive e si prepara alla possibile quotazione in Borsa. La causa di Apple punta a mettere pressione sul progetto, anche senza una vittoria in tribunale, potrebbe rallentarne il lancio.

OpenAI si prepara a presentarsi agli investitori con una visione di crescita a cinque anni. Se una parte importante del suo futuro dipende dall’hardware, una causa per furto di segreti industriali intentata dall’azienda da cui proviene il responsabile del design introduce un nuovo elemento di rischio nella valutazione.

Gli investitori ora devono riconsiderare le variabili: cosa succede se il tribunale blocca il dispositivo? Cosa succede se i ritardi spingono il lancio oltre la finestra competitiva, mentre SpaceXAI prepara il proprio telefono AI e Google ha gli occhiali Android XR?

I 400 dipendenti

Secondo Apple, oltre 400 suoi ex dipendenti lavorano oggi per OpenAI. In termini percentuali non sono molti, ma rappresentano comunque un trasferimento di competenze importante, soprattutto nello sviluppo e nella produzione di dispositivi hardware.

La lezione appresa dal processo contro Musk

OpenAI ha appena vinto, sostanzialmente, il processo contro Elon Musk. Ci sono stati momenti imbarazzanti, testimonianze scomode, panni sporchi esposti. Ma l’azienda è sopravvissuta. La domanda è se OpenAI cercherà di risolvere rapidamente la causa Apple per evitare un altro processo pubblico prima dell’IPO o ha imparato dal caso Musk che può sopportare il costo e l’imbarazzo di un processo.

C’è poi la questione del prodotto stesso. Il dispositivo di OpenAI, qualunque forma prenda, ascolterà continuamente l’utente. È lo stesso problema degli assistenti AI sempre attivi: quanto si è disposti a sacrificare della propria privacy in cambio della comodità?