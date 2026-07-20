La Cina sfida OpenAI e Anthropic: arrivano Kimi K3 e Qwen3.8

Venerdì, Moonshot AI ha svelato Kimi K3, 2,8 trilioni di parametri, il più grande sistema AI open source al mondo, che nei propri test si posiziona dietro solo a GPT-5.6 Sol e Claude Fable 5. Nel weekend, Alibaba ha annunciato Qwen3.8, 2,4 trilioni di parametri, secondo solo a Fable 5, a detta dell’azienda. Due modelli di frontiera cinesi in tre giorni. Entrambi open source. Entrambi molto più economici dei rivali americani.

L’ultima volta che la Cina ha fatto tremare la Silicon Valley così è stato con DeepSeek, il modello low-cost che ha fatto crollare NVIDIA in Borsa. Questa volta sono due colpi ravvicinati.

I modelli Kimi K3 e Qwen3.8

Kimi K3 di Moonshot: 2,8 trilioni di parametri. L’azienda dice che nei propri benchmark supera quasi tutti i sistemi americani, è dietro solo a Sol e Fable 5, con alcuni benchmark dove li supera. I pesi completi del modello saranno rilasciati il 27 luglio.

Qwen3.8 di Alibaba: 2,4 trilioni di parametri. Alibaba, accusato di aver usato 25.000 account falsi per distillare Claude, lo definisce uno dei modelli più potenti disponibili oggi, e in continua evoluzione. I pesi saranno rilasciati presto.

Né OpenAI né Anthropic rivelano il numero di parametri dei propri modelli. I parametri sono una misura grezza della complessità, più grande però non significa automaticamente migliore.

I modelli sono open source

Entrambi i modelli sono open source, quindi chiunque potrà scaricarli, modificarli, costruirci sopra. Sol di OpenAI e Fable 5 di Anthropic, invece, sono modelli proprietari e chiusi.

La Cina sta usando l’open source per differenziarsi e come strategia geopolitica. Gli USA limitano l’accesso cinese ai chip più avanzati e hanno forzato Anthropic a ritirare Fable 5 e Mythos dal mercato. La Cina risponde rendendo i propri modelli disponibili a chiunque li voglia.

Le affermazioni di Moonshot e Alibaba potranno essere confermate solo dopo test indipendenti, ma il punto è un altro. Se i modelli cinesi riescono a competere con quelli americani spendendo meno, l’enorme vantaggio economico degli Stati Uniti potrebbe non bastare più. DeepSeek aveva già incrinato questa