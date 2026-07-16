VPN illimitata da attivare in estate, ecco perché è il momento di scegliere NordVPN

La scelta giusta per una nuova VPN da attivare durante l’estate 2026 non può che essere NordVPN, da tempo punto di riferimento assoluto del mercato e oggi protagonista di una promo ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio VPN completo e con un prezzo conveniente per un lungo periodo di tempo.

La promo da sfruttare riguarda il piano di 24 mesi che, con il codice BLAZE4MO, è ora disponibile con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo. Sfruttando l’offerta, la VPN ora ha un costo di 3,37 euro al mese, con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata che può rappresentare il servizio giusto per una connessione sicura e illimitata. Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso sicuro a Internet. Da segnalare anche una politica no log per navigare senza tracciamento, in modo da poter sfruttare una privacy maggiore.

Da segnalare anche la presenza di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter aggirare facilmente blocchi su base geografica, scegliendo un server situato in un altro Paese. Il servizio permette anche l’utilizzo da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app messe a disposizione da NordVPN.

Con la promo in corso, con il codice BLAZE4MO, è ora possibile accedere alla VPN a un prezzo ridotto di 3,37 euro al mese. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione del servizio. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo e solo tramite il sito ufficiale della VPN.