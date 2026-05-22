La migliore VPN ora costa meno: -80% e 28 mesi di utilizzo per NordVPN

La migliore VPN su cui puntare oggi è NordVPN, ora disponibile in promo con un prezzo ridotto a 2,56 euro al mese e un risparmio dell’80%, andando ad attivare il piano di 24 mesi con 4 mesi extra, per un totale di 28 mesi di utilizzo.

Per accedere all’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. La promo prevede sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo. Per ottenere le condizioni descritte in precedenza basta utilizzare il codice BLAZE4MO.

La migliore VPN da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere alla migliore VPN sul mercato, con tanti vantaggi e una connessione sempre veloce e sicura. Il servizio in questione prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet protetto anche quando si sta utilizzando una connessione non privata.

Uno dei punti di forza di NordVPN è rappresentato dal network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di spostare il proprio IP, scegliendo un server VPN situato in un altro Paese, in modo da navigare evitando blocchi su base geografica e censure.

L’uso della VPN avviene con una politica no log e, quindi, senza alcuna forma di tracciamento dell’attività dell’utente durante l’utilizzo e senza che ci sia un’archiviazione dei dati di navigazione. NordVPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea per account, sempre con una navigazione senza limitazioni di banda.

Sfruttando la promo in corso e il codice BLAZE4MO è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,56 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra per un totale di 28 mesi di accesso alla rete. L’offerta, valida per un breve periodo, prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.