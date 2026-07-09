Streaming globale e zero pubblicità: Norton VPN crolla a 2,50€ al mese

Norton, azienda informatica leader nel settore della sicurezza digitale, ha lanciato un’offerta molto interessante che riguarda il suo servizio di VPN: oggi puoi averlo con uno sconto del 68% che ti permette di pagarlo per un anno a soli 29,99 euro invece di 94,99, l’equivalente di circa 2,50 euro al mese e con una garanzia di rimborso addirittura valida per i primi 60 giorni.

Norton VPN ti garantisce l’accesso a un tunnel crittografato per accedere senza interruzioni ai tuoi contenuti preferiti in streaming da smartphone e smart TV ovunque ti trovi. Il servizio integra inoltre una protezione attiva basata sull’intelligenza artificiale che analizza il traffico per fermare sul nascere attacchi di phishing, malware e truffe online. Il pacchetto include anche il monitoraggio continuo del Dark Web, così da avvisarti immediatamente se le tue credenziali sono state compromesse, e un sistema di protezione minori per supervisionare la vita digitale dei più piccoli.

Quello che avrai in pratica è un solo abbonamento capace di garantirti il massimo della riservatezza quando navighi online, sbloccare l’intrattenimento globale sui tuoi schermi permettendoti, ad esempio, di usare le tue piattaforme streaming preferite anche all’estero e nel frattempo avere uno scudo contro frodi e tracciamento pubblicitario. In sconto a soli 29,99 euro per un annoè un’offerta molto interessante.