Nuova VPN al miglior prezzo: -70% con la promo estiva per Proton VPN

Per una nuova VPN illimitata è possibile puntare su Proton VPN, servizio che, da tempo, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento del settore. La promo estiva, infatti, mette a disposizione uno sconto del 70% sul costo della VPN.

Scegliendo il piano biennale, infatti, la VPN ora è disponibile con un prezzo di 2,99 euro al mese e un risparmio complessivo di 168 euro. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di ProtonVPN.

Si tratta dell’offerta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una VPN illimitata in grado di offrire una connessione sicura e senza blocchi su base geografica.

La VPN da scegliere oggi è Proton VPN

Con ProtonVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, in grado di offrire un accesso a Internet protetto e senza blocchi geografici.

Tra le caratteristiche della VPN troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per rendere sicura una connessione anche quando si sta utilizzando una rete non privata.

In aggiunta, il servizio propone un network di migliaia di server, con possibilità per gli utenti di scegliere un server situato in un altro Paese per aggirare blocchi su base geografica e censure online.

Da segnalare anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo: con ProtonVPN, infatti, è possibile connettersi alla rete VPN da 10 dispositivi in contemporanea, utilizzando le app disponibili per i principali sistemi operativi.

La promo estiva fa la differenza: la VPN è ora disponibile con il 70% di sconto e con un prezzo che si riduce a 2,99 euro al mese. L’offerta include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione del servizio.