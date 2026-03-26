Meta e YouTube negligenti sui rischi dei social per i minori

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Meta e YouTube non hanno avvertito gli utenti dei rischi dei loro prodotti, e che questa negligenza ha contribuito in modo sostanziale ai danni subiti da Kaley G.M., oggi ventenne, che ha usato Instagram e YouTube durante l’adolescenza sviluppando dismorfismo corporeo e un uso compulsivo delle piattaforme.

Tre milioni di dollari di danni compensativi, di cui il 70% a carico di Meta. E non è finita: la giuria ha stabilito che i danni punitivi sono giustificati. L’importo verrà deliberato nelle prossime sedute. È il primo verdetto del genere nella storia. E potrebbe cambiare tutto.

Meta e YouTube giudicate negligenti nel primo processo sulla dipendenza da social

Il verdetto arriva dopo cinque settimane di processo presso la Corte Superiore di Los Angeles e nove giorni di deliberazione della giuria. Hanno testimoniato dirigenti delle aziende, incluso il CEO di Meta Mark Zuckerberg, ex dipendenti diventati informatori, la stessa Kaley e la sua terapeuta.

Dieci giurati su dodici hanno risposto a favore della querelante su ogni domanda posta, incluso se Meta e YouTube fossero negligenti e se tale negligenza fosse un fattore sostanziale nel danno subito. Due giurati hanno favorito la difesa, ma il verdetto non richiedeva l’unanimità. Snap e TikTok, anch’essi coinvolti nelle cause di Kaley, avevano raggiunto un accordo prima dell’inizio del processo.

La risposta di Meta e YouTube

Non siamo d’accordo con il verdetto e faremo appello , ha dichiarato il portavoce di Meta. La salute mentale degli adolescenti è profondamente complessa e non può essere collegata a una singola app.

Google ha risposto con lo stesso tono: Non siamo d’accordo e faremo appello. Questo caso fraintende YouTube, che è una piattaforma di streaming costruita responsabilmente, non un social network.

Un precedente che potrebbe diventare una valanga

Il caso di Kaley è il primo di una serie di cause pilota il cui esito guida la risoluzione di migliaia di casi simili. Il prossimo è previsto per luglio.

Gli avvocati di entrambe le parti stanno osservando attentamente come le giurie gestiscono le questioni nuove di responsabilità del prodotto applicate ai social media, e in particolare come si relazionano con la Sezione 230, lo scudo legale che ha protetto le aziende social dalla responsabilità per i contenuti degli utenti. Il risultato potrebbe essere un accordo globale che includa modifiche alle piattaforme stesse.

Il verdetto di oggi è più grande di un singolo caso , hanno dichiarato gli avvocati dei querelanti. Per anni, le aziende social hanno tratto profitto prendendo di mira i minori nascondendo le caratteristiche di design che creano dipendenza. Oggi la responsabilità è arrivata.

In un caso separato in New Mexico, un’altra giuria ha stabilito ieri che Meta ha violato deliberatamente la legge statale ingannando i consumatori sulla sicurezza dei propri prodotti.